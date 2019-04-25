В Госдуме опровергли сообщения об отмене голубых погон десантников

«Могу сказать вам однозначно: бывших десантников не бывает. Как и то, что настоящие десантники никогда своими погонами не разбрасываются», — цитирует Шаманова РИА Новости. Генерал-полковник заверил, что «никаких решений об отмене беретов и погон в ВДВ нет и не планируется».
По словам Шаманова, десантники, включая курсантов, носят «легендарные погоны голубого цвета» на повседневной и парадной форме. Он напомнил, что погоны, голубые береты и тельняшки считаются символами гвардейских Воздушно-десантных войск.
Говоря о погонах на полевой форме одежды, глава думского комитета по обороне подчеркнул, что «они должны быть все однообразны у всех без исключения от генерала до рядового».
«Это вопрос сохранения жизней военнослужащих. Рязанское училище готовит не мишени для снайперов, а командиров, которые должны заботиться о безопасности своих подчиненных», — пояснил генерал-полковник.