Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Разогнать этих мерзавцев»: Зеленский отдал первый приказ
Десятки автомобилей на парковке оказались под водой
Чем кроме луковой шелухи покрасить яйца: свежие идеи (фото)
Бритни Спирс показала, как похудела в психиатрической клинике
Пролившийся с крыши небоскреба бассейн попал на видео
Тест: смогли бы вы выжить на необитаемом островеПроверьте себя!
Красавица-дочь Малинина восхитила сеть (фото)
Анджелина Джоли завещает все свое состояние приемному сыну
Стала известна судьба пропавшего юмориста Дроботенко
В России скончалась вдова экс-президента
Китайские клоны: с ними произошло что-то странное (фото)
Гаишников выгонят из кабинетов на улицы
Мадонна сняла первый за несколько лет клип
Пугачева приехала в «Гоголь-центр» на концерт «Наша Алла»
Игрок «Спартака» на спор попал в ворота с крыши стадиона (видео)
Олимпийский чемпион скончался на 45-м году жизни
Пролившийся с крыши небоскреба бассейн попал на видео
Чего точно не стоит делать в отеле
Фоторепортажи
6До и после пожара: как изменился Собор Парижской Богоматери
31Юбилей Примадонны
17:43 (мск), источник: Новости Mail.ru

Дизайнер «заселяет» Санкт-Петербург гигантскими животными

И смотрятся они там очень гармонично.

Питерский художник и дизайнер с прекрасной фантазией Вадим Соловьев ведет занимательный Instagram-аккаунт.

В нем Вадим публикует обычные и местами даже унылые снимки российской действительности, но в эти повседневные пейзажи он добавляет нечто необычное — гигантских животных, птиц, рыб и насекомых.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

На фото в этом аккаунте можно встретить кого угодно: кофе в ларьке продает осьминог, за прилавком магазина стоит ленивец, киты плещутся в Неве, а во дворе дома стоит гигантский пингвин.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Екатерина Гура

Читайте также

Путин впервые прокомментировал итоги выборов на Украине
Полковник ФСБ задержан по подозрению в крупных взятках
Россияне пожаловались на проблемы с визами в Европу
Свидетель: Кокорин и Мамаев не начинали ни одной драки
Олимпийская чемпионка упала в обморок во время интервью
Раскрыт метод правильного приготовления шашлыка
Зеленский решил проверить закон об украинском языке
Спорт
«Зенит» ближе к победе в РПЛ, а «Локомотив» борется с ЦСКА за ЛЧ Третья победа подряд в рамках РПЛ в матче с московским «Динамо» позволила петербургскому «Зениту» сохранить отрыв от столичного «Локомотива» в борьбе за чемпионство
Hi-Tech
В США назвали «убийцу» российского танка В основном их подбивает система TOW-2A 1984 года.
Авто
У «буханки» появилась версия за 800 000 рублей (фото) Ульяновский автозавод представил новую версию модели 3909 «Комби» («буханка») в исполнении «Трофи»
Кино
Самой красивой женщиной в мире стала 47-летняя Дженнифер Гарнер Бывшая жена Бена Аффлека, звезда сериала «Шпионка» и фильма «Из 13 в 30» удивилась своему новому статусу
Недвижимость
Пролившийся с крыши небоскреба бассейн попал на видео
Чего точно не стоит делать в отеле
На ремонт памятников Ленину потратят более 2 млрд рублей
Сколько лет нужно хранить квитанции за ЖКУ?
Популярные темы на «Детях»
Прошу совета 653
Как поддержать дочь? 354
Что делать, если не можем выбрать имя ребёнку..? 209
Должен или нет. 177
Леди
Как выглядит молодая россиянка, ставшая возлюбленной Деппа Пара уже думает о свадьбе.
Все о ремонте
Почему быт портит интерьер и как это исправить? 
Как самостоятельно обновить интерьер, если он перестал нравиться
5 умных способов сэкономить на оформлении гостиной
Что не так с вашей кроватью или спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь