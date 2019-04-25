17:43 (мск), источник: Новости Mail.ru
Дизайнер «заселяет» Санкт-Петербург гигантскими животными
И смотрятся они там очень гармонично.
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И смотрятся они там очень гармонично.
Питерский художник и дизайнер с прекрасной фантазией Вадим Соловьев ведет занимательный
В нем Вадим публикует обычные и местами даже унылые снимки российской действительности, но в эти повседневные пейзажи он добавляет нечто необычное — гигантских животных, птиц, рыб и насекомых.
На фото в этом аккаунте можно встретить кого угодно: кофе в ларьке продает осьминог, за прилавком магазина стоит ленивец, киты плещутся в Неве, а во дворе дома стоит гигантский пингвин.
Екатерина Гура