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18:00 (мск), источник: N + 1

Странные захоронения железного века в Оксфордшире

Деревню возрастом три тысячи лет нашли при прокладке нового водопровода.

В графстве Оксфордшир на юге Англии обнаружено поселение железного века со странными захоронениями. Находка была сделано случайно — во время подготовки к прокладке водопроводных труб в рамках проекта Thames Water для обеспечения водой местных деревень. Это произошло еще в начале года, а 15 апреля на официальном сайте компании появился соответствующий пресс-релиз.

Спасательные раскопки новой деревни взяла на себя частная археологическая компания Cotswold Archeology.

Проект Thames Water направлен на защиту мелового ручья в долине Леткомб, который является природной редкостью, присущей югу Великобритании. Новый водопровод позволит снизить нагрузку на ручей, перенаправив на нужды населения грунтовые воды из скважин вдоль Темзы.

Костяной гребень | Источник: Cotswold Archeology

Именно во время этих работ и было обнаружено древнее поселение со следами построек, возраст которых составляет не менее 3000 лет. Среди находок — предметы обихода, керамическая посуда, кремневые орудия труда, останки скота.

Керамические сосуды | Источник: Thames Water

Особенно важными и интересными с точки зрения науки оказались 26 человеческих скелетов, причем несколько из них, возможно, относятся к римскому времени.

Одно из захоронений | Источник: Thames Water

Некоторые из этих захоронений выглядят как следы жутких ритуальных жертвоприношений. Например, круглая погребальная яма, скелет в которой принадлежал женщине с отрезанными ногами и связанными за головой руками. Под ней был открыт скелет новорожденного, возможно, похороненного ранее женщины. Но без анализа ДНК невозможно говорить, насколько эти два человека были связаны генетически.

Женское девиантное захоронение | Источник: Thames Water

Погребения в круглых могильных ямах — не редкость для железного века. Есть даже свидетельства того, что для очищения скелета от мягких тканей останки могли оставлять на поверхности земли или под водой, а впоследствии хоронить уже традиционным способом. Поэтому связанные руки могут указывать на необходимость удержания частей тела в определенном положении во время такого процесса, а вовсе не на зловещую казнь или жертвоприношение.

Скелет с черепом в ногах | Источник: Thames Water

Как объяснить захоронение, в котором череп уложен в ногах скелета, исследователи пока не знают. Тем важнее изучение таких погребений для понимания верований и суеверий людей доримской Британии.

По словам Паоло Гуарино, руководителя раскопок, жители этого поселения вполне могли относиться к тому же сообществу, которому приписывают создание знаменитого геоглифа Белая Лошадь Уффингтона.

Геоглиф Белая Лошадь Уффингтона

Геоглиф представляет собой фигуру в 110 метров, созданную с помощью траншей, заполненных измельченным мелом. Понять, что изображают эти белые линии, можно, лишь поднявшись на некоторую высоту над холмом.

В свою очередь, геоглиф связывают с так называемым Замком Уффингтон — укреплением VIII или VI века до нашей эры, которое занимает площадь более чем 30 тысяч квадратных метров и от которого сохранились рвы и земляные валы.

Расчистка керамического сосуда | Источник: Cotswold Archeology

Что бы ни показали дальнейшие исследования человеческих останков и предметов материальной культуры из случайно найденного древнего поселения в Оксфордшире, они, несомненно, добавят новую информацию к известной сейчас истории Британии доримского времени.

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