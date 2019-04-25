18:00 (мск), источник: N + 1
Странные захоронения железного века в Оксфордшире
Деревню возрастом три тысячи лет нашли при прокладке нового водопровода.
В графстве Оксфордшир на юге Англии обнаружено поселение железного века со странными захоронениями. Находка была сделано случайно — во время подготовки к прокладке водопроводных труб в рамках проекта Thames Water для обеспечения водой местных деревень. Это произошло еще в начале года, а 15 апреля на официальном сайте компании появился соответствующий
Спасательные раскопки новой деревни взяла на себя частная археологическая компания Cotswold Archeology.
Проект Thames Water направлен на защиту мелового ручья в долине Леткомб, который является природной редкостью, присущей югу Великобритании. Новый водопровод позволит снизить нагрузку на ручей, перенаправив на нужды населения грунтовые воды из скважин вдоль Темзы.
Именно во время этих работ и было обнаружено древнее поселение со следами построек, возраст которых составляет не менее 3000 лет. Среди находок — предметы обихода, керамическая посуда, кремневые орудия труда, останки скота.
Особенно важными и интересными с точки зрения науки оказались 26 человеческих скелетов, причем несколько из них, возможно, относятся к римскому времени.
Некоторые из этих захоронений выглядят как следы жутких ритуальных жертвоприношений. Например, круглая погребальная яма, скелет в которой принадлежал женщине с отрезанными ногами и связанными за головой руками. Под ней был открыт скелет новорожденного, возможно, похороненного ранее женщины. Но без анализа ДНК невозможно говорить, насколько эти два человека были связаны генетически.
Погребения в круглых могильных ямах — не редкость для железного века. Есть даже свидетельства того, что для очищения скелета от мягких тканей останки могли оставлять на поверхности земли или под водой, а впоследствии хоронить уже традиционным способом. Поэтому связанные руки могут указывать на необходимость удержания частей тела в определенном положении во время такого процесса, а вовсе не на зловещую казнь или жертвоприношение.
Как объяснить захоронение, в котором череп уложен в ногах скелета, исследователи пока не знают. Тем важнее изучение таких погребений для понимания верований и суеверий людей доримской Британии.
По словам Паоло Гуарино, руководителя раскопок, жители этого поселения вполне могли относиться к тому же сообществу, которому приписывают создание знаменитого геоглифа Белая Лошадь Уффингтона.
Геоглиф представляет собой фигуру в 110 метров, созданную с помощью траншей, заполненных измельченным мелом. Понять, что изображают эти белые линии, можно, лишь поднявшись на некоторую высоту над холмом.
В свою очередь, геоглиф связывают с так называемым Замком Уффингтон — укреплением VIII или VI века до нашей эры, которое занимает площадь более чем 30 тысяч квадратных метров и от которого сохранились рвы и земляные валы.
Что бы ни показали дальнейшие исследования человеческих останков и предметов материальной культуры из случайно найденного древнего поселения в Оксфордшире, они, несомненно, добавят новую информацию к известной сейчас истории Британии доримского времени.
Читайте также