18:20 (мск), источник: Lenta.Ru
Российские феминистки возмутились барбершопами
Российские феминистки попросили проверить барбершопы (парикмахерские, где обслуживают только мужчин — прим. «Ленты.ру») на нарушение статьи 5.62 КоАП («Дискриминация»).
Соответствующая петиция опубликована на сайте Сhange.org.
Как пояснила создательница обращения Наталья Лумпова, салоны отказывают в услугах девушкам с короткими волосами.
«Почему тогда в салонах красоты спокойно обслуживаются мужчины, им делают маникюр, педикюр и даже выщипывают брови, безотносительно гендерной идентичности, а в барбершопах девушку, имеющую заведомо мужскую стрижку, обслужить не могут», — возмутилась она.
Петиция направлена в Роспотребнадзор.
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