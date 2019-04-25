18:46 (мск), источник: Daily Storm
Пасха к нам приходит: Кузьмин за 1,4 млн, Брегович за 1,9 млн и яйца за 250 тысяч
Daily Storm выяснил, в каких регионах больше всего потратят на православный праздник.
Больше всего на праздник Пасхи потратят власти Москвы. По данным сайта госзакупок, в различных районах города пройдут посвященные празднику концерты. Например, государственный
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Значительные средства на праздник выделит администрация Пермского края. За 2,6 миллиона рублей будут изготовлены декорации и инсталляции пасхальных яиц (249,8 тысячи и 230,4 тысячи рублей за штуку), а также одна декорация «Древо желаний» (275,4 тысячи рублей). Кроме того, на 700 тысяч рублей, совместно с Пермской епархией РПЦ, будет организован благотворительный концерт.
В Красноярском крае на организацию пасхального фестиваля будет потрачено два миллиона рублей. На сайте госзакупок размещены сразу пять контрактов, в том числе 400 тысяч рублей пойдут на информационную кампанию, ровно такая же сумма будет затрачена на торжественное открытие и организацию тематических программ.
Около двух миллионов рублей заплатит Поморская филармония в Архангельской области за концерт Горана Бреговича, который пройдет 5 мая в рамках «Большого пасхального фестиваля». Музыкант выступит с альбомом «Три письма из Сараево» и лучшие хиты. К самому празднику Пасхи, конечно, выступление почти не имеет отношения. Сам Брегович говорит, что посвятил свой альбом трем религиям, которые должны жить в мире и толерантности.
Миллион рублей на празднование Пасхи выделит администрация Владивостока. На эти деньги на центральной площади города будет организован концерт, оформлена инсталляция пасхального кулича, а также закуплено 2000 пасхальных яиц. Звезд эстрады в столице Приморского края не ждут, зато хотят соблюсти все православные традиции.
Пожалуй, самой интересной госзакупкой стали затраты предприятия «Крымхлеб» на изготовление пасхальных
Меньше всего потратит на пасхальные праздники Министерство финансов Ингушетии: 270 тысяч рублей. На эти деньги властями для православных будет организован концерт и праздничный фуршет с куличами, пасхальными яйцами и фруктами.