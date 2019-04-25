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19:33 (мск), источник: Популярная механика

ВМС США разработали бланк отчёта о наблюдении НЛО

Военно-морские силы США разработали специальную форму отчётности для пилотов, наблюдавших в ходе полётов неопознанные летающие объекты — по официальной версии, «чтобы систематизировать сбор и анализ информации».

Источник: Популярная механика

Два года назад Министерство обороны США официально признало существование секретной программы Advanced Aviation Threat Identification Program, в рамках которой военные занимались исследованиями неопознанных летающих объектов. На программу расширенной идентификации неопознанных летательных аппаратов из бюджета было выделено 22 миллиона долларов. В данном случае под НЛО военные понимали не только «летающие тарелки», но и любые другие неизвестные пилотируемые и беспилотные летательные аппараты.

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Программу запустили ещё в 2007 году, а завершили в 2012 в связи с перераспределением финансирования на более приоритетные оборонные проекты. Существование пришельцев Пентагону так и не удалось доказать, зато в рамках проекта было собрано несколько любопытных видеозаписей наблюдения неопознанных летающих объектов, которые нарушают все законы физики. Впрочем, несмотря на отмену финансирования программы, некоторые источники утверждают, что США до сих пор занимаются исследованиями НЛО в рамках других секретных проектов.

Ну, а как ещё объяснить повышенный интерес ВМС США к этой теме? Американское министерство обороны недавно провело специальный инструктаж старших должностных лиц военно-морской разведки и лётчиков с целью разъяснения действий при наблюдении неопознанных летающих объектов.

Утверждается, что новая директива позволит систематизировать процесс сбора и анализа информации о необъяснимых наблюдениях.

До сих пор сообщения лётчиков о наблюдении НЛО, мягко говоря, не поощрялись руководством, поэтому пилоты старались лишний раз помалкивать и сохранять подобные инциденты в тайне.

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Бывший сотрудник военной разведки Луис Элизондо, руководивший в Пентагоне программой AATIP, говорит, что никогда не одобрял такой подход. «Эти летательные аппараты не имеют бортовых номеров или транспондеров, поэтому их невозможно идентифицировать. А вдруг через пять лет окажется, что это был сверхсекретный российский самолёт?» — негодует пенсионер.

Поэтому теперь все лётчики ВМС США получат формуляры для отчётов, которые необходимо будет заполнять, если в ходе полёта пилот увидит нечто подозрительное. Кстати, в этих формах впервые применяется термин «необъяснимое воздушное явление» (UAP) вместо привычного «неопознанного летающего объекта» (UFO). В документах не идёт речи о контактах с пришельцами, но каждый случай наблюдения неизвестного летательного аппарата отныне будет тщательно расследоваться с привлечением специалистов ВВС США.

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