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19:13 (мск), источник: BBC News Русская служба

В архиве Энтони Бёрджесса нашли продолжение «Заводного апельсина»

В архиве писателя Энтони Бёрджесса нашли неизвестную ранее рукопись продолжения его сатирической антиутопии «Заводной апельсин».

Источник: BBC News Русская служба

200-страничный текст под заглавием «Состояние заводного механизма» представляет собой коллекцию размышлений писателя о разных состояниях человека и продолжает темы, поднятые им в романе 1962 года. Эта рукопись прежде нигде не была опубликована, она была среди бумаг в доме Бёрджесса в Браччано, неподалеку от Рима.

После смерти писателя в 1993 году дом продали, и архив перенесли в Манчестер, где его каталогизировал Международный фонд Энтони Бёрджесса.

В романе рассказывается о попытке государства вылечить подростка-преступника.

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Автор описывает незаконченное продолжение «Заводного апельсина» как «большое философское высказывание о состоянии современного человека», излагающее его обеспокоенность по поводу влияния на человечество технологий, в частности средств массовой информации, кино и телевидения. Произведение описывается как «частично философское размышление и частично автобиография».

В книге Бёрджесс также затронул тему противоречивого восприятия экранизации «Заводного апельсина», одноименного фильма Стэнли Кубрика 1971 года.

По словам Эндрю Бисвелла, профессора литературы в университете Манчестер Метрополитан и директора Международного фонда Энтони Бёрджесса, споры вокруг фильма Кубрика вдохновили Берджесса на создание манускрипта.

Культовую киноленту Кубрика обвиняли в том, что она вызвала волну насильственных подражательных преступлений. Местные советы Великобритании этот фильм запрещали к показу. В роли одержимого насилием главного персонажа и рассказчика Алекса снялся Малкольм Макдауэлл.

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Только после смерти Кубрика в 1999 году фильм вновь стали показывать в британских кинотеатрах и переиздали для домашнего просмотра.

В США же «Заводной апельсин» имел громадный успех и был номинирован на премию «Оскар» в 1972 году.

Произведение также объясняет происхождение необычного названия его романа.

«В 1945 году, когда я вернулся из армии, — гласит выдержка, — я услышал, как 80-летний кокни в лондонском пабе сказал, что некто был «странным, как заводной апельсин».

«Странный» не значило «гомосексуал»: это означало «сумасшедший»… Почти двадцать лет я хотел это использовать в качестве заглавия к чему-нибудь… Это была традиционная метафора, но она просилась в заглавие работы, сочетающей в себе заботу о традициях и причудливую технику.

«Это замечательное неопубликованное продолжение “Заводного апельсина” проливает новый свет на Бёрджесса, Кубрика и споры вокруг романа. “Состояние заводного механизма” обеспечивает контекст для самой известной работы Бёрджесса и распространяется на его взгляды на преступления, наказания и возможные разрушительные эффекты визуальной культуры», — говорит профессор Эндрю Бисвелл.

По словам Бисвелла, автор отказался от рукописи, когда понял, что «он был писателем, а не философом».

После этого, в 1974 году, он опубликовал короткий автобиографический роман на те же темы под названием «Заводной завет».

В пятницу 26 апреля музей дизайна в Лондоне открывает большую выставку, посвященную Стэнли Кубрику, в которую будут включены материалы из его фильма «Заводной апельсин».

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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