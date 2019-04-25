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19:11 (мск), источник: Новости Mail.ru

Бразильская полиция задержала попугая-преступника

Пернатый отказался сотрудничать со следствием.

В конце апреля полиция бразильского Терезина провела рейд в одном из неблагополучных районов города. В ходе спецоперации офицеры взяли под стражу «особо опасного преступника» — попугая, который оповещал местных наркоторговцев о приближении полиции.

Как рассказали сотрудники правоохранительных органов, как только попугай их заметил, он сразу начал громко кричать: «Мама, полиция!». Полицейские предположили, что птицу специально тренировали и использовали для своих грязных дел наркоторговцы.

Пернатого конфисковали и доставили сначала в участок, а затем в центр содержания животных местной зоорганизации.

В полиции отметили, что попугай «отказался сотрудничать со следствием» и в участке не произнес ни слова.

Полицейские пожалели птицу — ближайшие три месяца попугай проведет в местном зоопарке, где его научат летать, а затем выпустят на волю.

Екатерина Гура

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