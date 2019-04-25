Бразильская полиция задержала попугая-преступника

В конце апреля полиция бразильского Терезина провела рейд в одном из неблагополучных районов города. В ходе спецоперации офицеры взяли под стражу «особо опасного преступника» — попугая, который оповещал местных наркоторговцев о приближении полиции.
Как рассказали сотрудники правоохранительных органов, как только попугай их заметил, он сразу начал громко кричать: «Мама, полиция!». Полицейские предположили, что птицу специально тренировали и использовали для своих грязных дел наркоторговцы.
Пернатого конфисковали и доставили сначала в участок, а затем в центр содержания животных местной зоорганизации.
В полиции отметили, что попугай «отказался сотрудничать со следствием» и в участке не произнес ни слова.
Полицейские пожалели птицу — ближайшие три месяца попугай проведет в местном зоопарке, где его научат летать, а затем выпустят на волю.