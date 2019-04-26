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00:27 (мск), источник: Ведомости

Пенсионный фонд назвал условие получения российских пенсий жителями Донбасса

Жители Донбасса, которые оформят российское гражданство в упрощенном порядке, смогут получать российские страховые пенсии по старости только в случае переезда на постоянное жительство в Россию. Об этом говорится в комментарии Пенсионного фонда России (ПФР), поступившем в редакцию «Ведомостей».

Это обусловлено тем, что между Россией и Украиной действует соглашение о пенсионном обеспечении, пояснил ПФР. «Согласно этому акту каждая из сторон по своему законодательству назначает и выплачивает пенсии постоянно проживающим на ее территории лицам независимо от гражданства», — говорится в комментарии.

Таким образом, пенсии назначает и выплачивает государство постоянного проживания лица независимо от его гражданства — российского или украинского.

Поэтому жители самопровозглашенных ДНР и ЛНР, получившие российское гражданство, но оставшиеся проживать в этих республиках, не смогут претендовать на российские пенсии.

Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ, позволяющий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины получать российское гражданство в упрощенном порядке. Путин объяснил это решение гуманитарными целями. По его словам, у Москвы нет желания создавать проблемы для новой украинской власти, но терпеть ситуацию, при которой жители Донбасса «лишены каких бы то ни было гражданских прав», Россия не может.

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