21:33 (мск), источник: Daily Storm
Раскрыта тайна старой визитки Путина, которую продают в Петербурге
Продавец уверен в подлинности визитки и готов показать ее экспертам или даже сотрудникам Кремля.
В интернете на сервисе бесплатных объявлений появилось предложение о продаже визитки, принадлежавшей Владимиру Путину в годы его работы в Ленинграде. Документ датируется 1990 годом. На визитке указана должность Путина: советник по международным связям председателя Ленинградского городского совета народных депутатов. В 1990—1991 годах горсовет возглавлял Анатолий Собчак. Daily Storm выяснил, как визитка попала к жителю
«История такова. Отец работал депутатом и у него были хорошие отношения с Владимиром Владимировичем, они общались. Потом отец умер, мы разбирали вещи и нашли визитку.
На вопрос о подлинности визитки мужчина ответил, что «можно сделать экспертизу», а также заявил, что сомнений у него нет: «Владимир Владимирович лично дал ее отцу, он не бросался же там визитками, давал только близким людям. Я могу привезти ее и показать, она у меня в кармане, просто немножко потрепана», — сказал он.
«И не только Владимира Владимировича визитка есть. И Аллы Пугачевой есть», — добавил собеседник.
Первоначально заявленная в объявлении цена визитки — 650 тысяч рублей. По словам собеседника Daily Storm, он не обращался к профессиональным оценщикам, но снижать цену не намерен.