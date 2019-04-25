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21:33 (мск), источник: Daily Storm

Раскрыта тайна старой визитки Путина, которую продают в Петербурге

Продавец уверен в подлинности визитки и готов показать ее экспертам или даже сотрудникам Кремля.

Источник: Daily Storm

В интернете на сервисе бесплатных объявлений появилось предложение о продаже визитки, принадлежавшей Владимиру Путину в годы его работы в Ленинграде. Документ датируется 1990 годом. На визитке указана должность Путина: советник по международным связям председателя Ленинградского городского совета народных депутатов. В 1990—1991 годах горсовет возглавлял Анатолий Собчак. Daily Storm выяснил, как визитка попала к жителю Санкт-Петербурга.

«История такова. Отец работал депутатом и у него были хорошие отношения с Владимиром Владимировичем, они общались. Потом отец умер, мы разбирали вещи и нашли визитку. По-моему, есть даже еще одна», — сообщил Daily Storm продавец визитки.

На вопрос о подлинности визитки мужчина ответил, что «можно сделать экспертизу», а также заявил, что сомнений у него нет: «Владимир Владимирович лично дал ее отцу, он не бросался же там визитками, давал только близким людям. Я могу привезти ее и показать, она у меня в кармане, просто немножко потрепана», — сказал он.

«И не только Владимира Владимировича визитка есть. И Аллы Пугачевой есть», — добавил собеседник.

Первоначально заявленная в объявлении цена визитки — 650 тысяч рублей. По словам собеседника Daily Storm, он не обращался к профессиональным оценщикам, но снижать цену не намерен. Два-три раза мужчине уже звонили с предложениями приобрести визитку за 50−70 тысяч рублей, но он отказал: «Я говорю: «Все, ребят, до свидания. Это же история».

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16:57 (мск)© Ньюстюб
 Раскрыта тайна старой визитки Путина, которую продают в Петербурге
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