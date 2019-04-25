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22:36 (мск), источник: Интерфакс

Люди во всем мире стали печальнее и злее

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU — Люди во всем мире все чаще больше испытывают негативные эмоции — такие, как злость, волнение и грусть, нежели радость и удовольствие, говорится в опросе Gallup, опубликованном в четверг.

Источник: AP 2019

Авторы исследования попросили респондентов описать, как они чувствовали себя за день до опроса, и составили два рейтинга: рейтинг положительных эмоций и рейтинг отрицательных.

Рекордный уровень злости и грусти

Описывая негативные эмоции, респонденты рассказывали, чувствовали ли они за день до опроса физическую боль, волнение, грусть, стресс и злость.

Общий уровень негативных эмоций в мире остался на уровне прошлого года и составил 30%.

В то же время, уровень злости достиг максимума за время проведения опроса и составил 22%. Уровень волнения и грусти также поставил новый рекорд и составил 39% и 24% соответственно.
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В то же время, уровень стресса в мире снизился на 2 процентных пункта и составил 35%.

Россия в рейтинге не фигурирует

Лидерами рейтинга отрицательных эмоций у населения стали такие страны, как Чад, где о негативном опыте рассказали 54% опрошенных, Нигер (50%), Сьерра-Леоне (50%), Ирак (49%) и Иран (48%).

Реже всего о негативных эмоциях говорили жители Тайваня (14%), Сингапура (17%) и Казахстана (17%).

Самые счастливые

Число людей, говорящих о положительных эмоциях, все еще значительно превышает число тех, кто испытывал отрицательные эмоции. Доля первых в опросе составила 71%, достигнув уровня 2015 года. В 2016 году о положительных эмоциях рассказали 70% респондентов, в 2018 году — 69%.

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Говоря о положительных эмоциях, респонденты должны были рассказать о том, хорошо ли они отдохнули накануне опроса, уважительно ли к ним относились в тот день, много ли они улыбались и смеялись, делали ли они что-то интересное, испытывали ли удовольствие.

В опросе за 2018 год 71% опрошенных заявил, что испытывал удовольствие, 72% сказали, что они хорошо отдохнули, а 74% заявили, что много смеялись и улыбались.

Самый высокий уровень положительных эмоций наблюдался в странах Латинской Америки. Лидерами по хорошим эмоциям стали Парагвай, Панама, Гватемала, Мексика, Сальвадор, Гондурас, Эквадор, Коста-Рика и Колумбия. Также в десятку самых позитивных стран попала Индонезия. Во всех этих странах о положительных эмоциях рассказали более 80% опрошенных.

В конце списка по результатам опроса о положительных эмоциях оказался Афганистан, где о них рассказали 43% опрошенных.

На предпоследнем месте — Белоруссия, там 48% респондентов заявили, что испытывали положительные эмоции.

Многие из наименее позитивных стран в настоящее время переживают политический ли экономических кризис, а также другие трудности, отмечают авторы исследования.

Опрос проводился в 2018 году, в нем приняли участие порядка 151 тыс. человек из 140 стран.

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