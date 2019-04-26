В Антарктиде погибли тысячи детенышей императорских пингвинов. Как это произошло?

Императорские пингвины являются самыми крупными и тяжелыми из всех видов пингвинов. Они нуждаются в надежных гнездовьях на ледяных полях, которые должны не таять с апреля, когда туда прибывают пингвины, до декабря, когда у них появляется потомство.
Если ледяной покров сходит слишком рано, недавно вылупившиеся из яиц пингвины не могут еще плавать, так как у них не успевают сформироваться необходимые для этого перья и пух. Вероятно, именно так и произошло в 2016 году.
Тогда сильные ветра привели к эрозии пакового льда, который был прибит к более толстому леднику Бранта у побережья. Этот лед так и не восстановился после урона в 2017 и 2018 годах.
Питер Фретвелл говорит:
Паковый лед, который сформировался с 2016 года, не обладает прежней прочностью. Шторма, которые начинаются в октябре и ноябре, легко его взломают. Так что прежде прочный и надежный лед в значительной степени исчез.
Британские ученые считают, что многие взрослые пингвины либо отказывались от размножения в последние годы, либо переместились на новые участки пакового льда в море Уэдделла.
Например, колония императорских пингвинов в 50 км отсюда рядом с ледником Доусона-Лэмтона сильно выросла за счет миграции птиц.
Остается неясным, что именно мешает восстановлению льда у кромки ледника Бранта.
Никаких изменений местного климата в этом районе не обнаружено; атмосферные и океанические условия остаются там неизменными.
2015: следы гуано в колонии Халли видны из космоса
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Однако чувствительность этой колонии пингвинов к изменениям в ледовом покрове показывает, что в будущем глобальное потепление может оказать негативное воздействие на популяции императорских пингвинов в Антарктике.
Исследования показывают, что численность этого вида может сократиться к конце текущего столетия на 50−70% в случае прогнозируемого уменьшения площади ледового покрова.
А это может иметь последствия и для других видов морских животных и птиц, как отмечает эколог из университета Кентербери в Новой Зеландии Мишель Ла Рю.
«Императорские пингвины составляют важное звено пищевой цепочки — они являются так называемыми суперхищниками, то есть занимают высшие места в этой цепочке. Они служат источником пищи для таких морских животных как морские львы, но и сами охотятся на рыбу и криль. Поэтому они играют столь важную роль в данной экосистеме», — говорит она.
Остается под вопросом, имела ли будущее колония Халли-Бей. Дело в том, что ледник Бранта распадается: в нем образовалась крупная трещина.
Эта трещина в конечном итоге приведет к отделению от ледника айсберга площадью примерно с Лондон, который соскользнет в море Уэдделла, а поля из пакового льда, которые примыкают к этой части ледника, могут также расколоться под весом айсберга.
Вполне возможно, что эта колония императорских пингвинов была обречена на гибель независимо от того, что случилось в 2016 году.
Статья Питера Фретвелла и Фила Тратана об этом опубликована в журнале Antarctic Science.
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