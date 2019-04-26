Можно ли освятить булку? 5 наивных вопросов про Пасху

Можно ли выбрасывать в мусор скорлупу освященных яиц или засохший кусочек кулича?
Здесь нет единого мнения. Одни батюшки говорят, что нет ничего страшного, если остатки пасхальной еды будут выброшены в пищевые отходы. Другие советуют: если позволяет ситуация, лучше собрать скорлупу и выбросить в реку (или любой другой водоем с проточной водой), либо сжечь на даче и пепел высыпать под цветы или кусты (там, где землю не попирает нога человека).
Отдельная история с наклейками на пасхальные яйца, на которых изображены либо святые, либо храм, либо написано: «Христос Воскресе!»
Здесь мнение однозначное — их выкидывать на помойку нельзя. Надо сжигать. Если нет условий, то можно собрать и отнести в близлежащий храм на сожжение. А еще лучше — обходиться без подобных наклеек.
Подобный вопрос возникает и о просфорах. Бывает, что их не успели съесть, и они заплесневели. В этом случае каноны Церкви предписывают либо сжигать их и сыпать пепел в место, где его не будет попирать нога человека. Либо выкидывать в проточную воду. Выбрасывать просфоры в мусорное ведро не благословляется.
Что делать с веточками вербы после Вербного воскресения?
Обычно ими украшают «красный угол» — место, где в доме стоят иконы, лампадка, свечи и другие святыни. Спустя год, когда приходит время освящать новую вербу, прошлогоднюю сжигают. Если у вас нет дачи, где это сделать удобно, вы можете отдать веточки на сжигание в храм. У вас обязательно их примут. Можно сплавить прошлогоднюю вербу по реке. Важно опустить веточки в водоем, где есть течение и вода не стоячая.
Можно ли принести и освятить сырковую массу, купленную в магазине? Или простую булку вместо кулича?
Это не возбраняется. У каждого своя пасхальная корзина. Кто-то сам печет кулич, делает пасху (творожная масса с изюмом и цукатами). А кто-то покупает в магазине, где это хлебобулочное изделие чаще всего именуют «кексом». Суть от этого не меняется.
Освящать можно любое вино или только кагор?
В традиционную пасхальную корзину алкоголь не входит. Там три основных «ингредиента» — кулич, яйца и пасха. Но некоторые в корзину кладут ещё и вино. Священники, когда освящают принесенные пасхальные яства, относятся к этому спокойно — не просят вынуть вино из корзины. Его освящают вместе с другими продуктами. И речь не только о кагоре, но о любом другом вине. Что точно никогда не кладут в пасхальную корзину, так это водку.
Разговляться можно сразу после Крестного хода или нужно ждать утренней службы?
Крестный ход, который начинается за четверть часа до полуночи, — лишь начало ночной Пасхальной Литургии. По церковным канонам праздничная трапеза (разговение) идет после окончания Литургии.
В такой великий праздник, как Воскресение Христово, предусмотрены две Литургии — ночная и утренняя. На утреннюю обычно идут семьи с маленькими детьми либо пожилые люди — те, кому ночью прийти в храм и отстоять службу трудно. В этих случая разговение идет после утренней службы.