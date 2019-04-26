07:16 (мск), источник: Коммерсантъ
В метро Москвы протестируют оплату проезда по биометрическим данным
Московский метрополитен намерен в тестовом режиме запустить систему оплаты проезда с помощью биометрического распознавания лиц.
Систему начнут тестировать в ближайшее время, рассказал глава столичного Департамента транспорта Максим Ликсутов на конференции Forbes «Как заработать с помощью искусственного интеллекта в России». Точные сроки запуска пока не известны.
«Если вы предварительно оставили свои биометрические данные, по ним можно будет оплатить проезд или пополнить карту “Тройка” в кассе», — уточнил господин Ликсутов. Он рассказал, что власти готовы активно внедрять технологию в случае ее эффективности, но пока она «работает нестабильно даже в светлых помещениях».
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Банки России занимаются сбором биометрических данных с 1 июля 2018 года. Данные хранятся в единой системе (ЕБС). Гражданам нужно пройти первичную идентификацию в одном из уполномоченных банков, который снимет параметры и направит их в ЕБС. Если после этого клиент захочет получить в банке