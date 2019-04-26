13:21 (мск), источник: Чердак
Радиация от кактуса до Фукусимы
Восемь спорных утверждений об ионизирующем излучении.
Радиация, точнее, ионизирующее излучение, — невидимо и опасно. Связанные с этим аварии — на Чернобыльской АЭС,
Неправда с любой точки зрения.
Меньше была суммарная активность выбросов, в окружающую среду попало гораздо меньше долгоживущих изотопов, которые могут загрязнить местность на многие десятилетия. Основной вклад дал короткоживущий йод-131, да и тот рассеялся над Тихим океаном и благополучно распался в безлюдной местности.
Если на АЭС в Фукусиме погибло лишь двое сотрудников, после травм, то только при тушении пожара на ЧАЭС, в острой фазе катастрофы, смертельную дозу получило более тридцати пожарных. Оценки числа пострадавших в результате утечки радионуклидов зачастую различаются на порядки, но Чернобыль бесспорно занимает сомнительное первое место в топ-5 радиационных катастроф.
Верно лишь то, что и ЧАЭС, и Фукусима получили по Международной шкале ядерных событий (International Nuclear Event Scale, INES) максимальный результат — семь баллов. Их отнесли к глобальным авариям максимального уровня.
Этот совет следует записать в категорию откровенного вредительства.
Йод применяют только в одном случае — если произошёл выброс йода-131, короткоживущего изотопа, который вырабатывается в ядерных реакторах. Тогда, чтобы не пустить радиоактивный изотоп в организм, медики могут дать препараты обычного йода, после него его опасныйизотоп начинает усваиваться медленнее.
Как и у любой экстренной рекомендации по противодействию разного рода отраве, у этой есть свои негативные стороны. Людям с неправильно работающей щитовидной железой избыток йода может навредить, но при предотвращения рака щитовидной железы этим пренебрегают, руководствуясь логикой «лучше десять отравлений на 1000 человек, чем 1 случай рака на ту же тысячу». Когда никакого йода-131 в окружающей среде нет (его период полураспада чуть больше недели), проблемы остаются, а всякий защитный эффект пропадает вовсе.
Что же касается алкоголя, то он в найденных нами протоколах профилактики лучевых поражений не упоминается вовсе. Конечно, если послушать армейские байки, спирт работает как лекарство вообще от всего. Но в них иногда и крокодилы летают, поэтому предлагаем не мешать фольклористику с биохимией и радиобиологией.
Препараты, которые способствуют выводу радионуклидов, существуют, но у них столько побочных эффектов и ограничений, что мы про них специально не будем говорить.
Довольно распространенный миф: как показал опрос
Радиацией ученые называют множество разных вещей, среди которых та самая, рукотворная и смертоносная радиация, не столь уж и заметна. В самом общем смысле слова радиация — это любое излучение, включая безобидный (если не смотреть незащищенным глазом, конечно) солнечный свет — например, метеорологи употребляют термин «солнечная радиация» для оценки количества тепла, которое получает поверхность нашей планеты.
Также радиацию часто отождествляют с ионизирующим излучением, то есть лучами или частицами, которые способны оторвать от атомов и молекул отдельные электроны. Именно ионизирующее излучение повреждает молекулы в живых клетках, вызывает поломки в ДНК и прочие нехорошие вещи: это та самая радиация, но и она далеко не всегда рукотворна.
Самым большой источник радиации (далее в тексте она будет синонимом «ионизирующего излучения») —
Наша планета тоже радиоактивна. Горные породы, включая гранит и уголь, содержат уран и торий: а еще они испускают радиоактивный газ радон. Жить в плохо проветриваемых помещениях вблизи уровня земли на скальных породах
Разумеется, жизнь в этом радиоактивном мире научилась справляться с подобными неприятностями и у той же ДНК есть мощнейшие механизмы самопочинки. Уран в граните, радон в воздухе, калий и радиоуглерод в еде, космические лучи — все это составляющие части естественного фона.
Это верно лишь в том случае, если считать радиацией любое излучение вообще.
Как мы уже сказали, широкая трактовка термина «радиация» такое позволяет. Но у ионизирующего излучения и того, что обозначается всем известным символом в виде трехлистника, с микроволнами нет ничего общего. Энергии их квантов недостаточно для того, чтобы оторвать электроны, зато вполне хватает на нагрев всего, что содержит дипольные (имеющие два разноименных электрических заряда внутри) молекулы.
Микроволновка прекрасно разогревает воду, жир, а посуду из фарфора или пластика — нет (но ее могут нагреть содержащиеся внутри продукты).
Поскольку в нашем теле много дипольных молекул, микроволновое излучение может нагреть и его. Это, прямо скажем, чревато неприятными последствиями, хотя врачи и умеют использовать такие электромагнитные волны во благо. Медики и биологи спорят о том, как
Только не суйте, пожалуйста, голову непосредственно во включенную печь или под антенну радара. Сделанная из
Полуправда.
Ионизирующее излучение может — при достаточной мощности — расщеплять молекулы кислорода в воздухе. В результате появляется специфический запах озона. Некоторые животные с очень чувствительным обонянием могут уловить этот запах. Однако это не избирательное выявление радиационной угрозы, а просто реакция на странный и потому потенциально опасный раздражитель.
Кстати, еще немного о животных: есть очень старое поверье, пошедшее со времен громоздких
А вот это правда, пусть такие случаи и редки.
Источники излучения иногда забывали в списанных приборах для поиска скрытых дефектов, были зафиксированы случаи потери медицинских источников, а несколько лет назад школьник из Москвы купил на радиорынке рентгеновскую трубку, подключил ее у себя дома и заработал лучевой ожог руки.
В Южной Америке отмечен еще более вопиющий эпизод потери больницей светящегося радиоактивного порошка, который местные дети нашли и использовали в качестве грима. Вечеринка закончилась грустно.
Чтобы такого избежать, нужно просто не тащить в дом предметы непонятного назначения и не разбирать на части столь же непонятный металлолом. В конце концов, что такого необходимого в хозяйстве можно найти в подвале больницы?
А если вы считаете себя опытным исследователем заброшенных пространств, то наверняка слышали, что приличный сталкер оставляет после себя объект в том же виде, в котором застал. Без запала залазов, дестроя и сбора хабара. ;).
Судный день после них не наступит.
Этот миф обосновывают тем, что суммарной активности радионуклидов на борту, скажем, советского разведывательного спутника «Бук» теоретически хватит для того, чтобы смертельно облучить большое количество человек. Но, исходя из столь же сомнительной логики, перевернувшийся в кювет грузовик яблок несет угрозу для небольшого городка, — за счет цианидов в косточках.
Спутники с радиоактивными материалами на борту уже входили в атмосферу Земли, и никаких жутких последствий после этого не произошло.
Один вопрос — как?
Даже если допустить, что экран и вправду испускает ионизирующее излучение, как кактус, который даже не закрывает дисплей целиком, может помочь? Втянуть в себя рентгеновские лучи подобно пылесосу?
Рациональное зерно в этом древнем конторском мифе заключается в том, что любое растение немного улучшает микроклимат помещения и просто радует глаз. А держать его рядом с собой приятнее, чем на шкафу.
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Кроме мнимых — или не очень, но уж точно сомнительных фактов — «Чердак» подобрал 10 утверждений о радиации, которые сомнению не подлежат. Вот они: