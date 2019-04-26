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10:47 (мск), источник: Аргументы и факты

Кто будет получать новую ежегодную выплату в 10 тысяч рублей?

Согласно указу президента, ежегодная выплата ветеранам Великой Отечественной войны составит 10 тыс. рублей.

Источник: РИА "Новости"
Новость
Путин предложил сделать юбилейные выплаты ветеранам войны регулярными

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому инвалиды и участники Великой Отечественной войны будут получать ежегодную выплату 10 тыс. рублей. Порядок и условия ее начисления президент поручил определить правительству. Текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Новый указ распространяется не только на ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих на территории России. Дополнительную выплату также смогут получать участники ВОВ, живущие в Латвии, Литве и Эстонии.

Кому положена ежегодная выплата?

Ежегодная выплата, приуроченная ко Дню Победы, назначается лицам из числа инвалидов и участников ВОВ, указанным в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12.01.1995 «О ветеранах», а именно:

  • военнослужащим, в том числе уволенным в запас, проходившим службу в период гражданской войны, Великой Отечественной войны или других боевых операций по защите Отечества;
  • партизанам и членам подпольных организаций, действовавшим на временно оккупированных территориях СССР;
  • сотрудникам разведки и контрразведки, выполнявшим спецзадания в тылу противника или на территории других стран;
  • работникам предприятий и военных объектов, обеспечивавшим поддержку советской армии и флоту из тыла;
  • работникам учреждений и организаций, журналистам, кинооператорам, командированным в действующую армию.

Полный список категорий граждан, имеющих право на получение ежегодной выплаты ко Дню Победы, можно уточнить в полном тексте закона «О ветеранах».

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