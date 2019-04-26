10:47 (мск), источник: Аргументы и факты
Кто будет получать новую ежегодную выплату в 10 тысяч рублей?
Согласно указу президента, ежегодная выплата ветеранам Великой Отечественной войны составит 10 тыс. рублей.
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому инвалиды и участники Великой Отечественной войны будут получать ежегодную выплату 10 тыс. рублей. Порядок и условия ее начисления президент поручил определить правительству. Текст документа опубликован на официальном
Новый указ распространяется не только на ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих на территории России. Дополнительную выплату также смогут получать участники ВОВ, живущие в Латвии, Литве и Эстонии.
Ежегодная выплата, приуроченная ко Дню Победы, назначается лицам из числа инвалидов и участников ВОВ, указанным в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от
Полный список категорий граждан, имеющих право на получение ежегодной выплаты ко Дню Победы, можно уточнить в полном тексте закона «О ветеранах».