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11:40 (мск), источник: Lenta.Ru

Подсчитано число оставшихся в зоне отселения после аварии на Чернобыльской АЭС

Около 1,4 миллиона человек в России живут в зонах отселения, которые считаются наиболее загрязненными радиацией после катастрофы на Чернобыльской АЭС. Из них 200 тысяч проживают на этих территориях постоянно.

Источник: Reuters

Об этом РИА Новости сообщил заместитель руководителя Национального радиационно-эпидемиологического регистра (НРЭР) Марат Максютов.

Он добавил, что сейчас в НРЭР зарегистрированы почти 744 тысяч россиян, подвергшихся воздействию радиации при аварии и относящихся к «чернобыльскому контингенту». В их число вошли 197,9 тысячи ликвидаторов и 358,5 тысячи жителей районов Калужской, Орловской, Брянской и Тульской областей, где уровень радиоактивного загрязнения земли цезием-137 превышает пять кюри на квадратный километр.

Согласно данным регистра, ежегодно специализированное медобследование проходят 680 тысяч взрослых, оказавшихся в зоне поражения, а также 240 тысяч детей, часть которых родилась в семьях ликвидаторов.
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По словам Максютова, за все время после аварии от воздействия аварии умерли менее 0,05 процента россиян, оказавшихся в зоне загрязнения. Также из-за полученных доз облучения могли погибнуть еще до 0,1 процента этих людей. «Основная доля (более 80 процентов) из указанного числа умерших приходится на ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС, входящих в группы повышенного радиационного риска», — указал он.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года и стала одной из самых масштабных техногенных катастроф в истории. В результате взрыва в четвертом энергоблоке станции произошел выброс радиоактивных веществ, облучению подверглись более восьми миллионов жителей Украины, Белоруссии и России. Радиоактивному загрязнению подверглись 14 российских регионов. Вокруг АЭС создана зона отчуждения, в которую входят города Припять, Чернобыль и 74 села.

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