11:43 (мск), источник: Газета.Ру
«Теперь генералов нет»: как Ленин отобрал пенсии у буржуев
100 лет назад советское правительство отменило царские пенсии.
26 апреля 1919 года советское правительство приняло декрет «Об отмене старых пенсий и о пенсионном удовлетворении старых пенсионеров». Назначенных при царской власти начислений официально лишалась значительная часть общества. Из представителей «старого режима» на пенсии отныне могли претендовать только те, кто много трудился и положительно проявил себя перед революцией.
Несмотря на стремление «до основанья разрушить мир насилья» и построить на его руинах свой, новый мир, советской власти после Октябрьской революции 1917 года пришлось унаследовать от царского режима и Временного правительства целый ряд обязательств.
Новое государство признало пенсионные правоотношения, возникшие еще до революционных событий. Расчеты производились на основании Устава о промышленном труде 1913 года.
Правда, выплачивать деньги советское правительство решило не всем. К числу «старых пенсионеров» были отнесены только те лица, которые удовлетворяли условиям о нетрудоспособности и острой материальной нуждаемости. Летом 1918 года пенсионный отдел Народного комиссариата социального обеспечения провел опись старых дел и разослал их в местные отделы.
Согласно положению о социальном обеспечении трудящихся, целью выдачи пенсий являлось «доставление средств к существованию лицам, лишившимся основного заработка или его части вследствие утраты трудоспособности или безработицы».
Кроме того, наблюдался ярко выраженный классовый подход к регулированию пенсий: пенсии трудящихся, учителей и низших чинов старой армии, назначенные до революции, поступательно росли, а пенсии бывших чиновников постепенно сходили на нет.
«Прежде было так: генерал и чиновник получали пенсии, а рабочий и солдат ходили побираться. Этого больше не должно быть и не будет, как нет теперь генералов, а есть только одни солдаты, какую бы должность они не занимали, так и пенсии уравниваются для всех одинаково», — объяснялся подобный выборочный подход в одной из газетных публикаций.
С целью упорядочить пенсионное законодательство 26 апреля 1919 года Совнарком принял декрет «Об отмене старых пенсий и о пенсионном удовлетворении старых пенсионеров». Лишь после этого понятие «старые пенсионеры» было официально исключено из пенсионного обеспечения.
«Пенсионные отделы народных комиссариатов, как центральные, так и местные, а равно все действующие пенсионные,
Делопроизводства отделов и касс передавались органам наркомата соцобеспечения, а их капиталы перечислялись в доход казны. Так начинала свою работу единая государственная пенсионная система.
Как уточняется в монографии Ирины Сиваковой «Пенсионное законодательство России в советский период (октябрь 1917 г. — 1928 г.)», на созванном при Наркомате соцобеспечения межведомственном совещании выяснилось, что обо всех «старых пенсионерах» имелись соответствующие ведомости и списки в казенных палатах и местных казначействах, где производилась фактическая выдача пенсий.
Ввиду этого местным отделам социального обеспечения надлежало в срочном порядке истребовать указанные сведения и приступить к пересмотру «старых» пенсий.
Пенсии не полагались лицам, занятым «непроизводительным трудом», — духовенству, частным торговцам и т. д., а также бывшим полицейским и жандармам. Как объяснял Наркомат соцобеспечения, для разрешения вопроса о праве на пенсию необходимо правильно толковать понятие «труд», с которым неразрывно связана категория «общеполезности». По этой шкале церковный сторож получал пенсию, а священнослужитель — нет.
После Гражданской войны перечень представителей «эксплуататорского класса», которым не положены советские пенсии, пополнился «злостными контрреволюционерами», занимавшими высокие посты в руководящих органах Белого движения и командные должности в армиях.
Напротив, имеющие «особые заслуги перед