Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Опубликовано лучшее селфи месяца (это надо увидеть)
У «буханки» появилась версия за 800 000 рублей (фото)
Знаменитая актриса Шерк внезапно скончалась сегодня - причина
Кремль прокомментировал возможный уход Матвиенко
Россиянам больше не нужны дачи
Можно ли освятить булку?5 наивных вопросов про Пасху
Жасмин впервые постригла 3-летнего сына
Женщина узнала о беременности во время родов
Стала известна судьба пропавшего юмориста Дроботенко
В России скончалась вдова экс-президента
Китайские клоны: с ними произошло что-то странное (фото)
Гаишников выгонят из кабинетов на улицы
Кожевникова, Асмус, Навка: лучшие наряды церемонии закрытия ММКФ
Натали Портман и Селена Гомес вышли в свет в черных нарядах
Ученые: катастрофа наступит быстрее, чем мы думали
Чернобыль наполовину: как выглядит в Пермском крае
Россиянам больше не нужны дачи
6 фактов о небоскребах, которые нужно знать
Фоторепортажи
12Первая встреча лидеров России и КНДР
12Украинцы выбрали Зеленского
10:21 (мск), источник: ТАСС

Умерла Элина Быстрицкая

Ей был 91 год.

11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий
Фильм
8.2
Тихий Дон

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Народная артистка СССР, актриса театра и кино Элина Быстрицкая умерла на 92-м году жизни.

Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Малого театра, где Быстрицкая работала с 1958 года.

В последние годы актриса тяжело болела.

«Предполагается, что прощание с Быстрицкой пройдет в понедельник, 29 апреля, в нашем театре», — добавила директор.

В кино актриса дебютировала в роли Лены Алексеенко в картине «В мирные дни». Однако «самая главная дорога в искусстве», по признанию Быстрицкой, началась после утверждения ее на роль Аксиньи в киноэпопее Сергея Герасимова «Тихий Дон» (1957−1958).

После «Тихого Дона» Быстрицкая снялась в другой значительной киноленте, упрочнившей ее славу, — в «Добровольцах».

Умерла Элина Быстрицкая
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
 Что говорил Зеленский, обращаясь к Путину пять лет назад
Придется поменять свои предпочтения в одежде - стилист о Елене Зеленской
Какой мы запомним Элину Быстрицкую
Стали известны подробности дела о махинациях в ФСБ
Макрон предложил исключить несколько стран из Шенгенской зоны
Украина остановила транзит российской нефти
СМИ узнали о подготовке США ядерной сделки с Россией и Китаем
Половина россиян затруднилась назвать смысл Пасхи
В соцсетях отчаялись разгадать смысл загадочной картинки
Спорт
«Спартак»: новое унижение. Теперь — в Туле В матче 25-го тура премьер-лиги «Арсенал» разгромил «Спартак» за тайм и сократил отставание от него до одного очка
Hi-Tech
В США назвали «убийцу» российского танка В основном их подбивает система TOW-2A 1984 года.
Авто
В Россию хотят привезти нового рамного «японца» Компания Isuzu раздумывают по поводу вывода на российский рынок рамного внедорожника Isuzu MU-X, рассказал Авто Mail.ru представитель марки
Кино
Самой красивой женщиной в мире стала 47-летняя Дженнифер Гарнер Бывшая жена Бена Аффлека, звезда сериала «Шпионка» и фильма «Из 13 в 30» удивилась своему новому статусу
Недвижимость
Пролившийся с крыши небоскреба бассейн попал на видео
В Москве снесли очередной дом по реновации. Как это было: фото
Чего точно не стоит делать в отеле
Сколько стоит жилье в самой счастливой стране мира
Популярные темы на «Детях»
Светская жизнь - 5 380
крик души про садик и сопли 370
Мать лишает дочь наследства (садового участка) 171
Подушка безопасности или новая квартира? 127
Леди
8 цитат Элины Быстрицкой о любви и жизни Актриса скончалась в 91 год
Все о ремонте
Почему быт портит интерьер и как это исправить? 
Как самостоятельно обновить интерьер, если он перестал нравиться
5 умных способов сэкономить на оформлении гостиной
Что не так с вашей кроватью или спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь