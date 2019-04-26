Вот тебе Аксинья. Почему Элину Быстрицкую помнят по роли в «Тихом Доне»?

Элина Быстрицкая могла и не стать актрисой. Она родилась в 1928 году в Киеве, ее отцом был военный врач-инфекционист, надеялся, что дочь пойдет по его стопам и продолжит династию. Она и на Великой Отечественной войне была санитаркой, хотя в 1941 году ей было всего тринадцать.
«Я думала только о том, как приносить пользу. Буквально рвалась работать на Победу и пошла санитаркой в передвижной военный госпиталь», — рассказывала Быстрицкая в интервью АиФ.
Брала анализы крови, помогала отцу в лаборатории, потом закончила курсы медсестёр. Господи, я столько смертей видела, так часто слышала взрывы бомб и снарядов, что это стало обыденным делом. До сих пор сама не знаю, как всё это выдержала!
Потом Быстрицкая с отличием закончила медтехникум в городе Нежине, получила диплом фельдшера-акушерки и даже приняла 15 полагающихся ей родов. Но позже она рассказывала, что уже тогда понимала — медициной заниматься не хочет. Поступила в музыкальную школу, при которой был балетный класс, начала готовиться к поступлению в вуз. Родители поначалу были категорически против такой карьеры для дочери, но поняли, что переубедить ее невозможно. Правда, к тому времени Быстрицкая успела год отучиться в пединституте, но сразу, как сумела договориться с отцом, перевелась в Киевский институт театрального искусства имени Карпенко-Карого, на актёрский факультет, на курс украинского театрального режиссера и педагога Леонида Олейника.
В своей книге «Встречи под звездой надежды» Быстрицкая вспоминала, что с учебой дела у нее «обстояли вполне благополучно». Но в начале 1953-го из-за небольшого конфликта с сокурсником ее едва не отчислили; она связывала это с развернувшейся в стране кампанией борьбы с сионизмом и «делом врачей». Впрочем, после смерти Сталина всё свелось к обсуждению персонального дела на комсомольском собрании института и вынесению строгого выговора — меры по тем временам серьезные, но до исключения дело не дошло.
Институт Быстрицкая окончила с отличием, но «свой» театр нашла не сразу.
Ее распределили в Херсон, но после неприличного предложения от тамошнего главного режиссера она начала искать другие варианты. Пробовалась в московский театр имени Моссовета, ее даже просматривал Юрий Завадский, но последовал отказ — как она позже узнала, из-за серии анонимок, обвинявших в неприличном поведении уже саму Быстрицкую. В итоге она оказалась в Русском драматическом театре Вильнюса и осталась там на целых пять лет.
К тому времени Быстрицкая уже снималась в кино, ее приглашали на небольшие роли в фильмы Киевской киностудии. Она играла, например, с Сергеем Бондарчуком в биографической картине «Тарас Шевченко», с Николаем Крючковым в приключенческой морской драме «Богатырь» идёт в «Марто». А однажды Быстрицкая узнала, что Сергей Герасимов приступает к съёмкам «Тихого Дона» и ищет исполнителей главных ролей. Она мечтала о роли Аксиньи, которую хотели сыграть многие артистки. Но Шолохов выбрал именно ее — или ему помогла выбрать именно Быстрицкую дочь, которая показала отцу фото с проб, сказав: «Вот тебе Аксинья».
«Тихий Дон» и работа с Герасимовым — это для меня как университет, — признавалась Быстрицкая. — «У нас подобралась очень хорошая актёрская группа — Герасимов умел создать ансамбль».
Успех у картины был оглушительный — в год выхода ее посмотрели 47 миллионов зрителей.
Старейшины донских казаков вручили ей грамоту на пергаменте, в которой объявили ее почётной казачкой. А она буквально тут же закрепила успех, сыграв Лёлю Теплову в фильме Юрия Егорова «Добровольцы».
«Свою Лёльку я посвятила маме, потому что помню её именно такой — в комсомольской косыночке. Для меня и по сей день люди, которые прошли войну, — это особые люди», — рассказывала актриса.
Популярность после этих двух, как говорят сейчас, кинохитов, сыграла свою роль — Быстрицкую пригласили в московский Малый театр, в котором она проработала долгие годы. В кино тоже всё складывалось неплохо — она сыграла главную роль с тем же Бондарчуком в драме «Неоконченная повесть», фильме великого Григория Александрова «Русский сувенир», еще одной драме «Всё остаётся людям». А после биографического «Николая Баумана» словно отрезало — ни одной роли в кино до самого начала 90-х.
Актриса не связывает это с каким-то заговором — просто было стечение обстоятельств.
«Никаких простоев в моей карьере не было. Да, была в моей жизни чёрная полоса, — рассказывала она. — После “Неоконченной повести” я начала сниматься у Ромма в “Убийстве на улице Данте”, но заболела желтухой и потеряла роль. Позже в театре я повредила ногу во время спектакля, доиграла спектакль, но порвала связку. Сыграла на хлорэтиле ещё два спектакля — получила ожог четвёртой степени, и мои роли стали играть дублёры».
Но со временем всё выправилось:
Я снималась во Франции, в Болгарии, даже научилась говорить по-болгарски. Много читала: стихи и прозу — сложа руки не сидела и никогда без работы не была! А вот сама от ролей в кино часто отказывалась. Для меня всегда было важно, кто снимает, с кем и где.
В конце 70-х Быстрицкая стала народной артисткой СССР, а в 80-е она работала президентом Федерации художественной гимнастики СССР. Авторитет у нее к тому времени был огромный, она сумела добиться включения этих соревнований в программу Спартакиады народов СССР, а потом договорилась и с Международным Олимпийским комитетом о том, чтобы художественная гимнастика стала олимпийским видом спорта.
«Главный принцип моей жизни — любовь! Любовь не к определённому человеку, а любовь к своей профессии, к жизни, к народу моему, земле. Если руководствоваться принципом любви, люди будут делать что-то прекрасное», — говорила Быстрицкая.