Стены, которые кричат: почему звуки в квартире могут причинить нам вред

Невидимый враг
Жители города целый день живут в шуме: машины и метро, громкое оборудование, перестановка мебели у соседей и ремонт дороги под окном. Даже незначительный шум при регулярном воздействии будет негативно влиять на психику, слух, нервную систему. А если звуки громкие, то может пострадать даже сердечно-сосудистая или гормональная системы, рассказывает руководитель отдела независимой экологической экспертизы EcoStandard group Сергей Сысоев.
С экспертом соглашается певица, тренер по голосу Нина Веденина-Меерсон, добавляя, что к звукам, которые подвергаю опасности здоровье нашего организма и нервной системы, относятся гул лифта, строительные шумы, звуки автомобилей, шум бытовой техники (вроде холодильника или стиральной машинки), «тиканье» лампочек, капающая вода, свист/завывание ветра через щели. Однако собеседница агентства обращает внимание на то, что если та же вода будет просто течь — это будет влиять на нас благолепно.
Природные звуки являются для нас хорошим успокоительным. Наша психика отзывается на них умиротворением. Но только, если они не запредельно громкие.
Нина Веденина-МеерсонТренер по голосу
В свою очередь Сысоев среди вредных и даже опасных шумов выделяет инфразвук и ночной шум.
«Инфразвук — это низкие частоты до 16 Гц, неразличимые для человеческого слуха, но негативно влияющие на здоровье. Инфразвук может ощущаться, как вибрация воздуха, похожая на гул, однако превышения можно выявить только с использованием специального оборудования», — поясняет эксперт. Инфразвук исходит от инженерного оборудования, линий электропередач и даже от загруженных автотрасс, но может возникать и в природных средах, например, при ветровой эрозии скал и камней.
По словам собеседника агентства, превышения допустимого уровня инфразвука могут вызвать у человека тошноту, головокружение, головную боль и нарастающее чувство страха, перерастающего в панику. Регулярное воздействие инфразвука может привести к изменению артериального давления и частоты сердечных сокращений, нарушению вестибулярных функций мозга и даже нарушениям работы желудочно-кишечного тракта. Особенно сильно подвержены воздействию инфразвука люди старше 50 лет.
«Что же касается ночных шумов, то их вред обусловлен естественным свойством человека сильнее реагировать на звуки ночью. Разрешенные уровни шума для дня и ночи отличаются не просто так — ночью и при закрытых глазах слух обостряется по сравнению с бодрствованием. Именно поэтому ночью мы с большей вероятностью резко проснемся от звука, который днем показался бы нам менее громким», — говорит Сысоев.
Первые последствия воздействия ночного шума — нарушение сна и раздражительность. Ночной шум может также приводить к повышению артериального давления, даже если человек при этом не просыпается, обращает внимание он.
Тайные знания о шуме
Раздражители и гармоничные звуки универсальны для всех, если речь идет о людях со здоровой психикой, обращает внимание Нина Веденина-Меерсон.
Так, журчание воды, легкое чириканье птиц (именно легкое!), шум листвы, дождя, различная музыка, спокойная речь, мурлыканье кошки оказывает благотворное влияние на человека. Тогда как агрессивные крики и рычащая музыка из-за стены будут вызывать раздражение.
Однако есть важный нюанс:
Если психика расшатана, раздражает что угодно. Если же все в порядке — мы можем пропускать мимо ушей почти любой звук. И вот тут опасная вещь: ушами (мозгом) мы пропускаем звук, но тело ощущает негативные вибрации, которые нам и вредят. Впрочем, от внешних раздражителей мы можем спрятаться, но есть тот, от которого нам не убежать, а влияние он имеет на нас самое прямое — это наш голос.
Нина Веденина-МеерсонТренер по голосу
«Как же на нас влияет голос? Находиться в одном жилом/рабочем пространстве с человеком, некорректно владеющим своим голосом губительно для нашей психики и здоровья. Ведь это те же вибрации. К примеру, в женских голосах часто преобладает скрип, писк, визг, сдавленность, агрессивная грубость. Таким голосом обычно давят, отчитывают, ноют, ругаются, в общем, отталкивают», — рассказывает Веденина-Меерсон.
В данном случае тренер по голосу рекомендует следить за своим звучанием и стараться, чтобы голос был ровным, не скачкообразным, но не монотонным и не занудным. Он должен быть мягким, в то же время уверенным и невысоким. Речь должна быть не быстрой и с мягкими протяжными окончаниями, интонируя наверх, а не вниз — тогда она будет доброжелательной и не разрушительной.
Не все так просто и с резкими, агрессивными звуками. К примеру, в виде шума, то есть беспорядочных звуковых колебаний, вроде соседской ругани за стеной, они причиняют дискомфорт. А вот в виде музыки, даже самой «суровой», они могут нравиться.
«Дело в том, что соседи кричат с естественной агрессией, и мы прислушиваемся, как бы кто кого не убил. Музыка же — это в первую очередь оформление музыкальными инструментами. Мы понимаем, что это искусственно созданная агрессия, то есть в данном случае это такое искусство — агрессировать. Поэтому если децибелы в пределах нормы, и нам будет комфортно», — объясняет Веденина-Меерсон. «Заткнуть» источник.
На вопрос «Нужно ли в принципе стремиться к максимальной тишине в квартире?» эксперты однозначно отвечают «да».
Однако бороться с шумами можно по-разному.
Если источник шума вполне конкретный и понятный, то нужно постараться его устранить. Здесь важно помнить, что техногенные и социальные источники шума нормируются по-разному, относясь к разным разделам законодательства, замечает Сысоев.
«Техногенный шум от оборудования, транспорта или стройки регламентируют санитарно-гигиенические нормативы. Громкое поведение соседей, пение, плач детей, лай собак, музыка и другие подобные звуки, в свою очередь, регулируются административными нормами. На практике это означает, что в первом случае нужно вызывать специалистов-экологов для проведения акустической экспертизы, а во втором случае — правоохранительные органы. Разбираться с громкими соседями и пьяными криками под окном — обязанность участкового, а не экологов», — рассуждает собеседник агентства.
Проще всего бороться с источниками неприятного звука внутри квартиры, которыми часто являются бытовые приборы и лампы. Их можно либо заменить, либо отрегулировать, либо вовсе отказаться от них по возможности.
Щит и барьер
Если же от источника внешнего шума нельзя избавиться или скорректировать его, то нужно максимально защитить себя от звуковых волн, сводя их проникновение в квартиру к минимуму.
Здесь важно заметить, что шумозащита складывается из двух различных физических понятий: «звукоизоляция» и «звукопоглощение».
Звукоизоляция — это снижение уровня звукового давления при прохождении звуковой волны через материал. Звукопоглощение — это снижение энергии отраженной звуковой волны при взаимодействии с преградой. Оба параметра весьма важны для итогового суммарного ощущения шумозащищенности.
Илья ЗайончковскийТехнический специалист группы компаний «Экоокна»
Так, при рассмотрении окон как способа защиты от уличных шумов, эксперт советует обратить внимание на несколько важных параметров. Во-первых, правильный стеклопакет должен включать шумозащитное триплекс-стекло. Оно состоит из двух слоев стекла и PVB-пленки (поливинилбутиральная пленка) между ними. Триплекс-стекло может в два с лишним раза снижать уровень проникновения шумов, обращает внимание Зайончковский.
Во-вторых, толщина стекол в профиле должна различаться. Дело в том, что разные по толщине стекла резонируют на разных частотах, так что при прохождении через них звуковых волн суммирования резонансов и удвоения резонансного шума не возникает, тогда как в случае с двумя или тремя стеклами одинаковой толщины резонансы складываются и «шумность» окна существенно возрастает.
В-третьих, лучше выбирать стекла увеличенной толщины (оптимально 5−6 мм), так как чем толще стекло, тем более жесткую акустическую мембрану оно собой представляет и тем сложнее звуковой волне вогнать его в резонанс.
Что касается материала самого профиля, то эксперт «Экоокон» отмечает свои преимущества и у ПВХ-профилей, и у деревянных профильных систем. Однако при этом он уточняет, что в реальности на степень шумозащиты гораздо больше, чем материал профиля (ПВХ или дерево), влияет качество и количество уплотнительных контуров, которые препятствуют прямому прохождению звуковой волны. «Вспомним старые советские деревянные рамы, где уплотнителей и герметичности притвора створки не было как класса, а вместе с ними отсутствовала и сколько-нибудь приличная звукоизоляция» — рассуждает Зайончковский.
Добровольная «глухота»
Шум в самой квартире можно разделить как минимум два типа — воздушный, распространяющийся по воздуху, и структурный, распространяющийся по конструкции дома, замечает коммерческий директор проекта «ЭхоКор» Николай Ефименко.
Защититься от шума в городском жилье непросто и однозначно недешево. Реальные звукоизоляционные решения включают строительство дополнительных перегородок, развязанных от стен, потолков и пола. То есть это строительство изолированной комнаты в существующей комнате. Прочие решения, не охватывающие весь периметр помещения, малоэффективны, подчеркивает собеседник агентства.
При этом он обращает внимание на то, что для квартиры нужна и звукоизоляция, и звукопоглощение. «Сначала надо решить вопрос со звукоизоляцией, еще на этапе строительства и ремонта, а потом подумать о звукопоглощении, то есть об акустическом комфорте», — поясняет Ефименко.
Но часто владельцы квартир осознают необходимость звукоизоляции на этапе, когда ремонт сделан.
Тогда на помощь приходит архитектурная акустика, а именно — специальные звукопоглощающие декоративные панели, от которых звук не будет отталкиваться, как от твердых поверхностей. К примеру, из панелей «ЭхоКор» можно собирать целые панно или дизайнерские композиции, указывает Ефименко.
Звукопоглощающие панели, по словам эксперта, позволяют снизить уровень фонового шума, способствовать разборчивости речи и заодно украсить квартиру, что, безусловно, в комплексе положительно скажется на состоянии нервной системы домочадцев.
Тишина — штука тонкая
Подводя итог, эксперты подчеркивают, что только лишь с помощью установки стекол или монтажа звукопоглощающих панелей, сделать в квартире тихо, как в подводной лодке, не получится.
«Полная (или практически полная) изоляция квартиры от внешних шумов — зависит от совокупности целого ряда факторов. Помимо конструкции окон, важнейшую роль играет и материал стен сооружения», — говорит эксперт «Экоокон».
Он объясняет, что передача звука зависит от способности звуковой волны «раскачать» препятствие. Отсюда очевиден вывод, что более тяжелый и жесткий материал раскачать сложнее: кирпичная стена лучше защитит от звука, чем стены каркасного дома. Это с одной стороны. С другой стороны, проникнув в материал, звуковая волна ведет себя по-разному. Плотные, однородные материалы гораздо лучше проводят звук, чем пористые или волокнистые структуры. Кроме того, степень звукоизоляции сильно зависит от частоты звука, и разные материалы ведут себя по-разному. Иначе говоря, одни лучше противостоят высокочастотному шуму, другие низкочастотному, поясняет Зайончковский.
Так что здесь нужна комплексная экспертная оценка каждого конкретного здания и ситуации в отдельной квартире. В частности, качество звукоизоляции проверяют: при сдаче в эксплуатацию новых зданий, при нарушении шумоизоляции во время ремонтных работ, а также при подозрении жильцов на несоблюдение норм звукоизоляции у соседей сверху, указывает Сысоев из EcoStandard group.
«Иногда при ремонте жильцы решают добавить высоты потолкам в квартире за счет “лишних”, как они считают, слоев пола — с песком или опилками. Действительно, убрав их, можно выиграть 10−20 см, однако в таком случае покрытие пола кладется сразу на бетон, без каких-либо звукопоглощающих слоев. Каждый шаг по такому полу будут четко и громко слышать соседи снизу», — приводит пример Сысоев.
В этом случае для проведения акустических исследований сосед сверху должен быть не против проверки и согласиться пустить в свою квартиру специалистов-замерщиков.
Разумеется, он имеет полное право не делать этого, однако соседу снизу это не мешает ходатайствовать о проведении экспертизы лишь на основе своих подозрений.