11:24 (мск), источник: Новости Mail.ru
Белый медведь прошел компьютерную томографию
Животное перевозили бульдозером.
Белый медведь весом 454 кг прошел компьютерную томографию в зоопарке Иллинойса.
Так зоологи смогли получить уникальные данные о мозге этого животного.
Чтобы доставить медведя по имени Хадсон в клинику для животных, работникам из зоопарка Брукфилда пришлось использовать бульдозер.
«Возможность получить базовые
Медики обследовали суставы, внутренние органы и общее состояние здоровья Хадсона. Изображения будут использованы для сравнения с данными других белых медведей в будущем.
Хадсон регулярно проходил осмотры, но у него никогда не было
Согласно последним данным Международного союза охраны природы, в дикой природе насчитывается от 22 до 31 тысячи белых медведей.
Анна Лысенко
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