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11:24 (мск), источник: Новости Mail.ru

Белый медведь прошел компьютерную томографию

Животное перевозили бульдозером.

Белый медведь весом 454 кг прошел компьютерную томографию в зоопарке Иллинойса.

Так зоологи смогли получить уникальные данные о мозге этого животного.

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Чтобы доставить медведя по имени Хадсон в клинику для животных, работникам из зоопарка Брукфилда пришлось использовать бульдозер.

«Возможность получить базовые КТ-изображения белого медведя — это значительное достижение для улучшения здоровья видов, находящихся под наблюдением», — прокомментировал вице-президент по клинической медицине Чикагского зоологического общества Майкл Адкессон.

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Медики обследовали суставы, внутренние органы и общее состояние здоровья Хадсона. Изображения будут использованы для сравнения с данными других белых медведей в будущем.

Хадсон регулярно проходил осмотры, но у него никогда не было КТ-сканирования. Вес медведя значительно превышал предельный вес, который может выдержать томограф. Но в конце прошлого года зоопарк получил грант, позволяющий ему обновить аппарат.

Согласно последним данным Международного союза охраны природы, в дикой природе насчитывается от 22 до 31 тысячи белых медведей.

Анна Лысенко

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