15:48 (мск), источник: Газета.Ру
«Припомню все»: Собчак довела Бузову до слез
Ольга Бузова пообещала отомстить Ксении Собчак за интервью.
Телеведущая Ольга Бузова в своем инстаграме скептически прокомментировала интервью, которое взяла у нее бывшая коллега по проекту «Дом-2» Ксения Собчак, и пообещала «припомнить все», когда сложится обратная ситуация.
Ксюша… Ксюша, время идет, а ты не меняешься. Уговаривала ты меня долго на интервью… Ждала я ждала обещанного нашего «женского разговора», а получилось… смотрите сами, что получилось по ссылкам в моих сторис. Сразу приходит в голову фраза «к нам приехал ревизор»… Ну да ладно. Подруга дней моих суровых, голубка дряхлая моя…
Она также призналась, что «все равно» будет любить Собчак, чтобы та ни делала, так как они знакомы уже 15 лет «и много чего пережили». Их разговор для нового выпуска «Осторожно, Собчак» Бузова пообещала запомнить навсегда. По словам звезды, она рассказала своей бывшей коллеге «о самом сокровенном, о том, в чем даже боялась признаться сама себе».
«Мы провели вместе больше 12 часов. В программу, правда, вошло только 1,5 часа, и Ксения Анатольевна много вырезала своих откровений. Но знай, Ксюх, когда я у тебя буду брать интервью, припомню все…» — пообещала она.
Она также добавила, что
«Я, кстати, всегда пожалуйста — зови, и да, я тоже считаю, что разговор получился. Все 15 часов бережно храню, когда будешь получать народного артиста — опубликую все 15 часов, иначе уморим зрителя. Спасибо за интересную встречу!!!» — написала она.
Бузова не оставила без внимания этот комментарий и в шутку предложила записать хит для своей подруги.
Ведущая, в частности, обратила внимание на то, что многие проекты ведущей «Дома-2» оборачивались неудачей.
«Ты говоришь: “Все, к чему я прикасаюсь, становится успешным”. Но это по факту получается же не так. Получается, что ты свою фамилию используешь, а потом даешь неуспешные проекты — одежда разорилась, криптовалюта тоже не была успешной, инвесторы в шоке и очень недовольны. И получается, что все проекты, которыми не занимаешься лично ты — все не прибыльно, все не успешно», — сказала Собчак, пишет Cod.39.ru.
Журналистка провела собственное расследование, в ходе которого выяснилось, что у заведения Бузовой серьезные проблемы с посещаемостью. Вдобавок к этому она обвинила певицу в том, что специально для создания видимости та пригласила подставных клиентов специально к съемке передачи, чем довела свою подругу до слез.
«Пришла в BuzFood с
Не осталась в стороне от интервью и личная жизнь Бузовой. В частности, певица рассказала о том, что может многого требовать от своего бывшего супруга полузащитника московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова, пишет «Советский спорт».
«Я его простила давно, не держу ни зла, ни обиды. Мне столько говорили: да ты можешь у него дом отсудить. Но я все отдала. У нас был брачный контракт, по которому я ни на что не могла претендовать. Но у меня есть еще год, в течение которого я могу многого требовать. Может, ему жизнь испортить сейчас?» — сказала Бузова.
Ответила она также и на вопрос Собчак о том, сколько мужчин побывало у нее в спальне после развода.
«За два года после развода в моей постели был всего один мужчина. Я болезненно переживала расставание и не могла к себе никого подпустить. Я не хочу постоянно менять партнеров, хочу одного мужика», — призналась звезда.
Певица подчеркнула, что ведет очень достойный образ жизни и «не понимает, что такое секс для здоровья».