12:06 (мск), источник: Новости Mail.ru
К австралийцу в дом забрался похожий на суши паук
«Время сжигать дом», — пошутили в соцсетях.
Уильям Уильямсон из Сиднея обнаружил в своем доме необычного паука.
Лапками животное напоминало краба, а зеленые шипы на спине были похожи на кусочки огурца в суши. Фотография членистоногого стала вирусной в соцсетях.
«Время сжигать дом», — пошутил один из подписчиков Уильямсона.
«Я сперва подумал, что это кусок суши», — написал другой.
Вскоре паука опознали как Ordgarius magnificus. Он живет в лесах восточного побережья Австралии. Такие животные достигают в длину 2,5 см.
Ordgarius magnificus охотятся на добычу с помощью липкого шелкового шара. Они считаются полезными существами, так как борются в саду с многими вредителями.
Для человека Ordgarius magnificus не опасен.
Анна Лысенко
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