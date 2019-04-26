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12:06 (мск), источник: Новости Mail.ru

К австралийцу в дом забрался похожий на суши паук

«Время сжигать дом», — пошутили в соцсетях.

Уильям Уильямсон из Сиднея обнаружил в своем доме необычного паука.

Лапками животное напоминало краба, а зеленые шипы на спине были похожи на кусочки огурца в суши. Фотография членистоногого стала вирусной в соцсетях.

«Время сжигать дом», — пошутил один из подписчиков Уильямсона.

«Я сперва подумал, что это кусок суши», — написал другой.

Вскоре паука опознали как Ordgarius magnificus. Он живет в лесах восточного побережья Австралии. Такие животные достигают в длину 2,5 см.

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Ordgarius magnificus охотятся на добычу с помощью липкого шелкового шара. Они считаются полезными существами, так как борются в саду с многими вредителями.

Для человека Ordgarius magnificus не опасен.

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Анна Лысенко

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