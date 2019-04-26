12:58 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые подсчитали количество вирусов в Мировом океане
Они выявили очаги разнообразия вирусов в Северном Ледовитом океане, а также в поверхностных водах умеренных и тропических широт.
Во всех морях и океанах Земли обитает почти 200 тысяч видов вирусов.
Это в два раза больше, чем считалось ранее, пишут ученые в исследовании, опубликованном в научном журнале Cell.
Исследователи собрали образцы морской воды из почти 80 мест по всему миру в период с 2009 по 2013 годы, как с поверхностных вод, так и с глубины до 4 тысяч метров.
Микробиолог из Университета штата Огайо Ахмед Зайед и его коллеги проанализировали ДНК вирусов из образцов и разделили их на «вирусные популяции» — эквивалент видов для вирусов. Они обнаружили почти 200 тысяч популяций в пяти океанских зонах по всему земному шару.
Наибольшее разнообразие наблюдалось находились в поверхностных водах умеренных и тропических широт, а также в Северном Ледовитом океане.
Картирование вирусного биоразнообразия даст более точное представление о том, что происходит в океане и как вирусы влияют на морские экосистемы, говорит Зайед.
Как известно, океаны поглощают половину углекислого газа из атмосферы Земли. Предыдущие анализы показали, что морские вирусы могут помочь переместить углерод из поверхностных вод океана на глубину.
Анна Лысенко
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