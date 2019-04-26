13:53 (мск), источник: Новости Mail.ru
Над Францией заметили странное облако (видео)
Это явление считается не до конца изученным.
Жители Бланкфора во Франции увидели в небе огромное облако необычной формы.
Жутковатое природное явление напугало некоторых местных жителей. Ролик стал вирусным в соцсетях.
В последние дни к северу от Бордо держится плохая погода с дождями и первыми грозами. Облако на видео — это так называемый грозовой воротник, разновидность
Грозовой воротник еще называют валовыми облаками. Он часто образуется на границе атмосферных фронтов, всегда на переднем крае грозы. Причина появления таких странных облаков — ротация воздушных масс, связанных с морским бризом.
Валовые облака считаются не до конца изученными. По версиии ученых, это могут быть спиральные рукава циклонов.
Грозовой воротник нередко сопровождается шквалами, скачками давления, ливнями и грозами.
Анна Лысенко
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