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13:53 (мск), источник: Новости Mail.ru

Над Францией заметили странное облако (видео)

Это явление считается не до конца изученным.

Жители Бланкфора во Франции увидели в небе огромное облако необычной формы.

Жутковатое природное явление напугало некоторых местных жителей. Ролик стал вирусным в соцсетях.

Во время загрузки произошла ошибка.

В последние дни к северу от Бордо держится плохая погода с дождями и первыми грозами. Облако на видео — это так называемый грозовой воротник, разновидность кучево-дождевых облаков.

Грозовой воротник еще называют валовыми облаками. Он часто образуется на границе атмосферных фронтов, всегда на переднем крае грозы. Причина появления таких странных облаков — ротация воздушных масс, связанных с морским бризом.

Валовые облака считаются не до конца изученными. По версиии ученых, это могут быть спиральные рукава циклонов.

Грозовой воротник нередко сопровождается шквалами, скачками давления, ливнями и грозами.

Анна Лысенко

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