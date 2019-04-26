14:03 (мск), источник: Новости Mail.ru
Британка проплыла сквозь затонувший паром (видео)
Корабль лежит на глубине 42 метра.
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Корабль лежит на глубине 42 метра.
Фридайвер Джорджина Миллер из Великобритании проплыла сквозь затонувший корабль на одной задержке дыхания.
Небольшой впечатляющий фильм об этом достижении рекордсменки и ветерана фридайвинга представил на днях голландский режиссер Даан Верхувен. Съемки у парома «Зенобия», затонувшего возле Ларнаки на Кипре, велись осенью 2018 года.
Миллер нырнула на глубину около 40 метров и неспешно проплыла сквозь судно.
Шведский паром «Зенобия» затонул возле берега Ларнаки во время своего первого рейса в 1980 году. Это место входит в десятку самых интересных объектов в мире для дайверов. Оно является местом обитания для многих рыб.
Анна Лысенко
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