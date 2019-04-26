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14:03 (мск), источник: Новости Mail.ru

Британка проплыла сквозь затонувший паром (видео)

Корабль лежит на глубине 42 метра.

Фридайвер Джорджина Миллер из Великобритании проплыла сквозь затонувший корабль на одной задержке дыхания.

Небольшой впечатляющий фильм об этом достижении рекордсменки и ветерана фридайвинга представил на днях голландский режиссер Даан Верхувен. Съемки у парома «Зенобия», затонувшего возле Ларнаки на Кипре, велись осенью 2018 года.

Миллер нырнула на глубину около 40 метров и неспешно проплыла сквозь судно.

Во время загрузки произошла ошибка.

Шведский паром «Зенобия» затонул возле берега Ларнаки во время своего первого рейса в 1980 году. Это место входит в десятку самых интересных объектов в мире для дайверов. Оно является местом обитания для многих рыб.

Анна Лысенко

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