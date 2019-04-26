Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Президент Эстонии сполна ответит перед Западом за слова о РФ
В России хотят начать продажу японского внедорожника «Мю-Икс»
Семья донора послушала, как бьется его сердце в чужой груди
Собчак и Бузова воссоединились на «Доме 2»
Россиянам больше не нужны дачи
Мировые СМИ анализируют неожиданный триумф Зеленского О будущей команде Зеленского и о том, справится ли он с политической работой, размышляет зарубежная пресса
75-летний Роберт Де Ниро вышел на прогулку с 7-летней дочкой
Жасмин впервые постригла 3-летнего сына
Судьба насильников дознавательницы решена: печальный финал
Дело дознавательницы из Уфы завершено
В России хотят начать продажу японского внедорожника «Мю-Икс»
В России начали уничтожать сомнительные Volkswagen
Погиб у своего дома: жизнь актера оборвал несчастный случай
Показания пульса, при которых надо срочно к врачу
США опубликовали «шпионское» фото российского боевого вертолета
Странное место: советская станция под Харьковом
Пролившийся с крыши небоскреба бассейн попал на видео
Сколько лет нужно хранить квитанции за ЖКУ?
Фоторепортажи
31Юбилей Примадонны
12Первая встреча лидеров России и КНДР
14:18 (мск), источник: РИА Новости

В России выбрали самую красивую сотрудницу Росгвардии

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Победительницей первого всероссийского ведомственного фотоконкурса «Краса Росгвардии» стала прапорщик полиции Анна Храмцова из Екатеринбурга, рассказали в пресс-службе ведомства.

Источник: Росгвардия

«По итогам голосования абсолютной победительницей конкурса стала прапорщик полиции Анна Храмцова из Управления Росгвардии по Свердловской области Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации. За нее проголосовали более 57 тысяч человек», — рассказали в пресс-службе.

Во время загрузки произошла ошибка.

Всего в конкурсе принимало участие более тысячи женщин — военнослужащих и сотрудниц Росгвардии из всех регионов России.

Новость
Лишенная титула «Мисс Москва» сломала корону

Конкурс проходил в два этапа — сначала участницам предлагалось в интересной форме рассказать о служебном опыте и достижениях, а также презентовать свои увлечения посредством постановочных фотографий и креативных композиционных решений.

После отбора конкурсные фотографии участниц первого этапа были размещены на официальном сайте ведомства, где в течение месяца проходило онлайн-голосование. Портретный снимок победительницы, а также фотографии двенадцати финалисток послужат основой для создания календаря Росгвардии на 2020 год.

 Умерла Элина Быстрицкая
На Украине нашли способ 'отомстить' России за паспорта на Донбассе
Какой мы запомним Элину Быстрицкую
Комплекс РЭБ накроет Европу из-под Калининграда
Стали известны подробности дела о махинациях в ФСБ
«Давай после майских»: в Сети появился новый мем
В Антарктиде погибли тысячи императорских пингвинов
Над Францией заметили странное облако (видео)
Спорт
Дубль Тарасенко помог «Сент-Луису» победить «Даллас» Игра, прошедшая в четверг в Сент-Луисе, закончилась со счетом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) в пользу хозяев льда
Hi-Tech
В США назвали «убийцу» российского танка В основном их подбивает система TOW-2A 1984 года.
Авто
В России хотят продавать японский внедорожник «Мю-Икс» Компания Isuzu раздумывает по поводу вывода на российский рынок рамного внедорожника Isuzu MU-X, рассказал Авто Mail.ru представитель марки
Кино
Самой красивой женщиной в мире стала 47-летняя Дженнифер Гарнер Бывшая жена Бена Аффлека, звезда сериала «Шпионка» и фильма «Из 13 в 30» удивилась своему новому статусу
Недвижимость
В Выборге продают квартиру в средневековом доме за 11 млн
Пролившийся с крыши небоскреба бассейн попал на видео
На ремонт памятников Ленину потратят более 2 млрд рублей
Сколько лет нужно хранить квитанции за ЖКУ?
Дети
44-летняя актриса Екатерина Архарова впервые станет мамой Звезде больше не удается скрывать беременность
Леди
8 цитат Элины Быстрицкой о любви и жизни Актриса скончалась в 91 год
Все о ремонте
Почему быт портит интерьер и как это исправить? 
Как самостоятельно обновить интерьер, если он перестал нравиться
7 альтернатив журнальному столику, которые сделают гостиную интереснее
5 умных способов сэкономить на оформлении гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь