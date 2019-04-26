«Скрытая болезнь»: рак легких «атакует» некурящих

Ныне от рака легких ежегодно умирают шесть тысяч британцев, не куривших никогда. Это каждый седьмой житель Соединенного Королевства, умерший по этой причине.
К 2030 году, подсчитали в Королевском медицинском обществе, некурящих среди жертв этого вида рака будет больше, чем курящих.
Дело в том, объяснили члены общества, что проблеме рака легких у некурящих уделяется мало внимания, а врачи «пропускают» симптомы.
Обычно рак легких начинается с постоянного кашля. Однако если курильщиков врачи регулярно отправляют на сканирование, так как считается, что риск рака легких у них гораздо выше, то некурящие часто или не обращают внимания на этот симптом, или лечат их от других, мнимых, болезней.
Рак легких у некурящих является «скрытой» болезнью. Он представляет собой диагностическую проблему.
Пол КосфордПрофессор из Королевского медицинского общества
По его словам, рак легких считался заболеванием, связанным исключительно с курением, слишком долго, и это необходимо исправить, в том числе за счет повышения осведомленности врачей и политиков об иных факторах риска — загрязнении воздуха транспортом и промышленными предприятиями.