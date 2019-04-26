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16:08 (мск), источник: Rambler.ru

«Скрытая болезнь»: рак легких «атакует» некурящих

Некурящие британцы через 10 лет станут умирать от рака легких чаще курящих. К такому выводу, как сообщает Daily Mail, пришли члены британского Королевского медицинского общества.

Источник: Reuters
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Ныне от рака легких ежегодно умирают шесть тысяч британцев, не куривших никогда. Это каждый седьмой житель Соединенного Королевства, умерший по этой причине.

К 2030 году, подсчитали в Королевском медицинском обществе, некурящих среди жертв этого вида рака будет больше, чем курящих.

Дело в том, объяснили члены общества, что проблеме рака легких у некурящих уделяется мало внимания, а врачи «пропускают» симптомы.

Обычно рак легких начинается с постоянного кашля. Однако если курильщиков врачи регулярно отправляют на сканирование, так как считается, что риск рака легких у них гораздо выше, то некурящие часто или не обращают внимания на этот симптом, или лечат их от других, мнимых, болезней.

Рак легких у некурящих является «скрытой» болезнью. Он представляет собой диагностическую проблему.
Пол Косфорд
Профессор из Королевского медицинского общества

По его словам, рак легких считался заболеванием, связанным исключительно с курением, слишком долго, и это необходимо исправить, в том числе за счет повышения осведомленности врачей и политиков об иных факторах риска — загрязнении воздуха транспортом и промышленными предприятиями.

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