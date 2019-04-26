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15:20 (мск), источник: Новости Mail.ru

Восковая Дейенерис Таргариен вызвала насмешки в соцсетях (фото)

Ее сравнили с отцом Драко Малфоя и Леголасом.

В Национальном музее восковых фигур в Ирландии презентовали неоднозначный экспонат.

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Копия Дейенерис Таргариен из «Игры престолов» появилась всего два дня назад, но уже вызвала шквал насмешек и критики посетителей и пользователей соцсетей.

Восковую Дейенерис сравнили с отцом Драко Малфоя из «Гарри Поттера», Леголасом из «Властелина колец» и даже Леди Гагой.

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«Эмилия Кларк, нам очень жаль», — пишут пользователи соцсетей, обращаясь к исполнительнице роли Дейенерис.

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«Мне кажется, ее сделал тот же человек, который создал статую Роналду», — шутит один из пользователей.

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По данным издания Buzz.ie, для создания фигуры потребовалось более шести месяцев. Художник ПиДжей Херайти использовал фотографии, трёхмерные изображения и видеоматериалы.

Анна Лысенко

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