15:20 (мск), источник: Новости Mail.ru
Восковая Дейенерис Таргариен вызвала насмешки в соцсетях (фото)
Ее сравнили с отцом Драко Малфоя и Леголасом.
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Ее сравнили с отцом Драко Малфоя и Леголасом.
В Национальном музее восковых фигур в Ирландии презентовали неоднозначный экспонат.
Копия Дейенерис Таргариен из «Игры престолов» появилась всего два дня назад, но уже вызвала шквал насмешек и критики посетителей и пользователей соцсетей.
Восковую Дейенерис сравнили с отцом Драко Малфоя из «Гарри Поттера», Леголасом из «Властелина колец» и даже Леди Гагой.
«Эмилия Кларк, нам очень жаль», — пишут пользователи соцсетей, обращаясь к исполнительнице роли Дейенерис.
«Мне кажется, ее сделал тот же человек, который создал статую Роналду», — шутит один из пользователей.
По данным издания Buzz.ie, для создания фигуры потребовалось более шести месяцев. Художник ПиДжей Херайти использовал фотографии, трёхмерные изображения и видеоматериалы.
Анна Лысенко
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