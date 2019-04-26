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17:22 (мск), источник: Известия

Список запрещенных для россиянок профессий сократят в шесть раз

Список запрещенных для женщин профессий сократят до 79 с 456 специальностей. Об этом рассказал директор департамента условий и охраны труда Минтруда Валерий Корж.

По его словам, проект приказа Минтруда согласовали с работодателями, ведомствами и профсоюзами, документ скоро поступит на регистрацию в министерство юстиции. В законную силу он вступит с 1 января 2020 года.

Представительницы прекрасного пола по-прежнему не смогут трудиться на производствах, где нужна серьезная физическая подготовка, становиться пожарными, водолазами, а также специалистами по чистке и ремонту паровых, водогрейных котлов, труб и печей.

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Однако женщины смогут работать в авиации, химической промышленности и в сфере транспорта. Женщинам доверят управление локомотивами и электропоездами, рейсовыми автобусами и строительной спецтехникой.

Валерий Корж допустил в беседе с «Российской газетой» дальнейшее сокращение запрещенных для женщин профессий. Это обусловлено автоматизацией условий труда и новыми технологиями, подчеркнул он. «Одно дело управлять “Ласточкой” или “Сапсаном”, совсем другое — старым локомотивом», — привел пример чиновник.

Ранее в апреле сообщалось, что самыми востребованными в стране остаются продавцы и водители. На третьем месте расположились повара, менеджеры и уборщики. В десятку востребованных профессий также вошли администраторы, разнорабочие, грузчики и охранники.

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