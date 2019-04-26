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17:40 (мск), источник: Новости Mail.ru

Мужчина нашел в мусорном баке эскизы известного немецкого художника

Но его осудили за кражу.

Безработный 49-летний мужчина из Кельна случайно обнаружил в мусорном баке возле виллы известного художника Герхарда Рихтера несколько эскизов. Сообразив, что к чему, немец обратился в архив художника, чтобы получить сертификат о подлинности рисунков и продать их на аукционе. Но план не удался: мужчину арестовали по подозрению в краже.

Сотрудников архива смутило, что мужчина, принесший на экспертизу рисунки, утверждал будто Рихтер подарил их его другу. При этом, хотя эскизы и были подлинными, на них не было фирменной подписи автора и рамы.

В ходе разбирательств суд постановил, что даже выброшенные рисунки являются собственностью Герхарда Рихтера, а потому распоряжаться ими может только он сам.

Безработный мужчина, в свою очередь, утверждал, что нашел рисунки на дороге после того, как мусорный бак опрокинулся от сильного ветра.

Он также отметил, что пытался вернуть художнику эскизы, но тот не стал с ним разговаривать.

Административный суд Кельна оштрафовал невезучего немца более чем на 3,5 тысячи долларов. А те самые эскизы суд вернул художнику, который теперь собирается их уничтожить. Кстати, по оценке экспертов, они могут стоить от 60 до 80 тысяч долларов.

Екатерина Гура

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