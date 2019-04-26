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17:58 (мск), источник: Lenta.Ru

В телевизор россиянки «нагло проник» неизвестный

Пользовательница Pikabu рассказала, что однажды ее телевизор с функцией Smart TV поневоле взломали. По ее словам, мужчина по имени Павел упорно пытался подключить свой смартфон к ее устройству, вероятно, перепутав телевизоры.

Источник: РИА "Новости"

Девушка с никнеймом Loginovskaya работала из дома и параллельно смотрела по телевизору ролики на YouTube, как вдруг на экране появился запрос на подключение от неизвестного мобильного устройства. «Сижу тут на днях, никого не трогаю, смотрю YouTube на телике, работаю в фоновом режиме. И тут мне телик пишет: Honor3 хочет к вам подключиться. Разрешить?» — описала она ситуацию.

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Сначала она отказывала в подключении, но сообщение повторялось снова и снова, не менее семи раз. В итоге она одобрила запрос. «И дальше мой телик превращается в транслятор экрана чьего-то чужого смартфона. А там! Только фотки детей, ремонта и унитазов», — рассказала Loginovskaya. По ее словам, она сумела составить портрет обладателя смартфона: «Мужчина старше 35, зовут Павел, ездит на Skoda».

Юзер уверена, что владелец смартфона пребывал в панике, ведь думал, что наконец-то подключил свое устройство к телевизору, и не подозревал, что листал фотографии не на своем телевизоре, а на чужом, пояснила она. В итоге обладатель телефона отключился от ее телевизора.

Но на этом попытки подключиться не закончились. Так как разрешение уже было получено, мужчина «нагло проникал в телевизор» снова и снова, уже без запроса. Девушке надоели трансляции с чужого телефона, и она решила действовать радикально:

В конце концов я психанула, пошла в настройки и переименовала ТВ-устройство в «Паша, это не твой телик!»

После этого попытки получить доступ к ее телевизору прекратились.

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