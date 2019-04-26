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17:56 (мск), источник: Lenta.Ru

Ким Чен Ын оказался любителем военных песен и Пугачевой

Глава Приморья Олег Кожемяко рассказал, какие русские песни нравятся северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 26 апреля.

Источник: Reuters
Отмечается, что руководителю КНДР нравятся такие композиции, как «Катюша», «Вечер на рейде» и «Миллион алых роз» в исполнении Аллы Пугачевой.
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Визит Ким Чен Ына во Владивосток

«Это те песни, которые любят наши соседи и с удовольствием поют, передают во все века от отца к сыну. Традиция и знание русских песен сближает нас», — сказал Кожемяко.

Утром 24 апреля Ким Чен Ын впервые приехал в Россию. На станции Хасан приморские школьницы преподнесли ему каравай, затем он направился во Владивосток. 25 апреля состоялась его первая официальная встреча с российским президентом Владимиром Путиным. Позднее помощник главы РФ Юрий Ушаков заявил, что лидеры двух стран не достигли конкретных договоренностей.

26 апреля Ким Чен Ын покинул Россию на своем бронированном поезде. По итогам визита он отметил, что обмен мнениями с Путиным получился «очень содержательным».

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