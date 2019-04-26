Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ученые: катастрофа наступит быстрее, чем мы думали
В России хотят начать продажу японского внедорожника «Мю-Икс»
Мужчина поспорил, что похудеет за месяц на 10 кило, и чуть не умер
Россияне будут по-новому рассчитываться за электричество
Сколько лет нужно хранить квитанции за ЖКУ?
Можно ли освятить булку?5 наивных вопросов про Пасху
Анастасия Волочкова показала детское фото с мамой
Кристину Асмус раскритиковали за маникюр 5-летней дочери
Певцов с женой и сыном представил совместный фильм с Литвиновой
Волкова, Безрукова, Навка: звезды на закрытии ММКФ 2019
Китайские клоны: с ними произошло что-то странное (фото)
Гаишников выгонят из кабинетов на улицы
«Улучшенная копия»: Канделаки восхитилась красавицей-дочерью
Натали Портман и Селена Гомес вышли в свет в черных нарядах
Олимпийская чемпионка упала в обморок во время интервью
Российская футболистка забила «Барселоне» (видео)
Пролившийся с крыши небоскреба бассейн попал на видео
Сколько лет нужно хранить квитанции за ЖКУ?
Фоторепортажи
31Юбилей Примадонны
36Пожар в соборе Парижской Богоматери
19:56 (мск), источник: Известия

Новый порядок проведения диспансеризации утвердили в России

В России утвердили новый порядок проведения профосмотров и диспансеризации. Об этом сообщила министр здравоохранения страны Вероника Скворцова на совещании в Ростове-на-Дону, передает 26 апреля «Интерфакс».

Источник: Известия

«Вчера было принято и зарегистрировано Минюстом несколько приказов Минздрава. Один из приказов — это новый порядок профилактических осмотров и диспансеризации», — рассказала она.

Читайте также
Работа лечит: почему россияне не берут больничный
По ее словам, теперь с 18 лет будут проводиться ежегодные профилактические осмотры, а с 40 лет — ежегодная диспансеризация.

При этом министр отметила, что осмотры и диспансеризация должны проходить в удобное для граждан время, в том числе и по вечерам, и по выходным.

Читайте также
Российские врачи — об ошибках, нехватке лекарств и играх со смертностью

Накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минтрудуподготовить поправки в Трудовой кодекс РФ, согласно которой у работника появится право с 40-летнего возраста пропускать один рабочий день в год при прохождении диспансеризации.

Ранее, 17 апреля, Медведев заявил о планах провести всероссийскую диспансеризацию в ближайшие два года. Он указал, что диспансеризацию в 2018 году прошли почти 22 млн человек, а к концу 2019 года это число «должно превысить 60 млн».

По словам Медведева, необходимо сделать так, чтобы «люди не бегали между поликлиниками», а имели возможность обойти всех врачей в одной медорганизации.

Работникам старше 40 лет предоставят выходной для диспансеризации
Во время загрузки произошла ошибка.
14:57 (мск)© Ньюстюб
 Долг за рубежом красен: 3 млн россиян не выпустят за границу
Стайный круг: как дети толпой убивали инвалида
В Кремле ответили на идею Трампа отказаться от ядерного оружия
Назван самый популярный способ поиска работы среди молодежи в РФ
СК рассказал, как полковник ФСБ «заработал» полмиллиарда рублей
В телевизор россиянки «нагло проник» неизвестный
В России выбрали самую красивую сотрудницу Росгвардии
Ученые: рак легких «атакует» некурящих
Спорт
За серебро их уничтожат: Овечкин и Малкин едут на чемпионат мира Александр Овечкин, Евгений Малкин, Илья Ковальчук - три легендарных нападающих могут объединиться в составе сборной России для участия в чемпионате мира впервые за 12 лет
Hi-Tech
В метро введут оплату «лицом» У «зайцев» все будет на лице написано.
Авто
Известно, в какие страны немцы «скидывают» дизельные «бэушки» Немецкое издание Autozeitung привело статистику, в какие страны больше всего вырос экспорт подержанных дизельных машин из Германии
Кино
Самой красивой женщиной в мире стала 47-летняя Дженнифер Гарнер Бывшая жена Бена Аффлека, звезда сериала «Шпионка» и фильма «Из 13 в 30» удивилась своему новому статусу
Недвижимость
В Выборге продают квартиру в средневековом доме за 11 млн
Пролившийся с крыши небоскреба бассейн попал на видео
На ремонт памятников Ленину потратят более 2 млрд рублей
Сколько лет нужно хранить квитанции за ЖКУ?
Популярные темы на «Детях»
Светская жизнь - 5 518
Мать лишает дочь наследства (садового участка) 229
Устала очень 144
Учитель, одноклассники и школа - лицей. часть 2 116
Леди
8 цитат Элины Быстрицкой о любви и жизни Актриса скончалась в 91 год
Все о ремонте
Почему быт портит интерьер и как это исправить? 
Как самостоятельно обновить интерьер, если он перестал нравиться
5 умных способов сэкономить на оформлении гостиной
Что не так с вашей кроватью или спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь