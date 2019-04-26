19:56 (мск), источник: Известия
Новый порядок проведения диспансеризации утвердили в России
В России утвердили новый порядок проведения профосмотров и диспансеризации. Об этом сообщила министр здравоохранения страны Вероника Скворцова на совещании в
«Вчера было принято и зарегистрировано Минюстом несколько приказов Минздрава. Один из приказов — это новый порядок профилактических осмотров и диспансеризации», — рассказала она.
При этом министр отметила, что осмотры и диспансеризация должны проходить в удобное для граждан время, в том числе и по вечерам, и по выходным.
Накануне
Ранее, 17 апреля, Медведев заявил о планах провести всероссийскую диспансеризацию в ближайшие два года. Он указал, что диспансеризацию в 2018 году прошли почти 22 млн человек, а к концу 2019 года это число «должно превысить 60 млн».
По словам Медведева, необходимо сделать так, чтобы «люди не бегали между поликлиниками», а имели возможность обойти всех врачей в одной медорганизации.