00:03 (мск), источник: ТАСС
Российские ученые напечатают в космосе мясо и рыбу на биопринтере
МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/.В проекте задействованы лаборатории из США и Израиля.
Российские ученые совместно с коллегами из Израиля и США планируют в сентябре направить на Международную космическую станцию (МКС) клеточный материал мяса и рыбы, чтобы космонавты напечатали образцы в 3D-биопринтере. Об этом журналистам сообщил в пятницу управляющий партнер лаборатории биотехнологических исследований 3D Bioprinting Solutions Юсеф Хесуани.
«В сентябре будут направлены [на МКС] мышечные клетки. Это проекты, которые мы делаем совместно с двумя лабораториями из США и одной — из Израиля. Коллеги из Израиля поделятся с нами [имеющимся у них] клеточным материалом — там будет крупный рогатый скот. Американские коллеги передают нам клетки рыбы — нескольких пород рыб», — сказал Хесуани и отметил также, что с зарубежным клеточным материалом будет проведен еще ряд наземных экспериментов.
Еще один эксперимент в космосе будет проведен в августе. «Будут эксперименты и с живыми материалами, и с неживыми материалами — кристаллами, аналогом костной ткани (кальция фосфат). Мы будем отправлять бактерии для формирования биопленки, для изучения после того, как они приземлятся, эффектов антибиотикорезистенции», — уточнил Хесуани и добавил, что также будут печататься клетки костной ткани человека, клетки хрящевой ткани и клетки щитовидной железы мыши.
После усовершенствования кюветы (прибора, где происходит сборка микроорганов при 3D-печати), создание и наземные испытания которой проходят на Земле, планируется печать трубчатых органов в 3D-биопринтере на Международной космической станции. «У нас