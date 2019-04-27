08:09 (мск), источник: Известия
Клубнику со сливками запретили рекламировать в Лондоне
В метро Лондона запретили рекламу теннисного турнира «Уимблдон» с изображением клубники со сливками.
Традиционный символ британского турнира серии «Большой шлем» попал под запрет в рамках борьбы с «вредной едой».
Как пишет Daily Mail, в феврале мэр города Садик Аман Хан принял решение значительно сократить объемы наружной рекламы, которая пропагандирует «нездоровую пищу».
Отмечается, что это делается в рамках борьбы с детским ожирением. Кроме клубники и сливок запрет касается хлопьев, йогуртов, пиццы и другой выпечки, а также сосисок.
Клубника со сливками — фирменное блюдо «Уимблдона». Под запрет попали именно калорийные сливки. Часть постеров была снята, а на некоторых изображение сливок было заретушировано.
Главный тренер сборных команд России (2006−2010) Владимир Камельзон в интервью «Известиям» ранее рассказал о клубнике со сливками на «Уимблдоне» и овцах, выщипывающих траву на кортах, а также объяснил, почему там все играют в белой форме.