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10:24 (мск), источник: Интерфакс

Песков объяснил, почему Путину не обязательно высыпаться

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU — Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пошутил о том, что его начальник вполне может обходиться и без сна.

Источник: AP 2019

«Он же Путин! Он не спит, он работает!», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как президент при своем напряженном графике успевает высыпаться.

В конце этой рабочей недели Владимир Путин провел в Чите совещание по вопросу ликвидации последствий природных пожаров. Затем отправился во Владивосток, где 25 апреля на острове Русский встретился с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном. После этого президент улетел на международную конференцию «Один пояс — один путь», которая проходит в Пекине 26—27 апреля.

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