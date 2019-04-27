10:24 (мск), источник: Интерфакс
Песков объяснил, почему Путину не обязательно высыпаться
Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU —
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Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU —
«Он же Путин! Он не спит, он работает!», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как президент при своем напряженном графике успевает высыпаться.
В конце этой рабочей недели Владимир Путин провел в Чите совещание по вопросу ликвидации последствий природных пожаров. Затем отправился во Владивосток, где 25 апреля на острове Русский встретился с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном. После этого президент улетел на международную конференцию «Один пояс — один путь», которая проходит в Пекине