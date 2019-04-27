11:17 (мск), источник: Новости Mail.ru
Фотограф показал самые старые деревья планеты
Завораживающая красота.
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Завораживающая красота.
Фотограф из США Бет Мун показала самые старые деревья на планете на фоне звездного неба.
Серию снимков Diamond Nights она создала, путешествуя по США, Англии, Италии, Намибии и Ботсване. Мун фотографировала баобабы, секвойи, можжевельник и другие
За одну жизнь гигантской секвойи родятся и умрут несколько поколений людей. Эти огромные деревья родом из Калифорнии могут жить тысячи лет. И хотя это очень внушительный срок, по сравнению с возрастом звезд это даже не мгновение ока, пишет Мун в своем фотоальбоме «Древнее небо, древние деревья».
Мун —
Работы фотографа хранятся в известных музеях и частных коллекциях по всему миру.
Анна Лысенко
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