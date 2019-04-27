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11:17 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фотограф показал самые старые деревья планеты

Завораживающая красота.

Фотограф из США Бет Мун показала самые старые деревья на планете на фоне звездного неба.

Серию снимков Diamond Nights она создала, путешествуя по США, Англии, Италии, Намибии и Ботсване. Мун фотографировала баобабы, секвойи, можжевельник и другие деревья-старожилы.

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За одну жизнь гигантской секвойи родятся и умрут несколько поколений людей. Эти огромные деревья родом из Калифорнии могут жить тысячи лет. И хотя это очень внушительный срок, по сравнению с возрастом звезд это даже не мгновение ока, пишет Мун в своем фотоальбоме «Древнее небо, древние деревья».

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Мун — фотограф-самоучка. Она фотографирует деревья уже больше 20 лет. Бет часто снимала на пленку, используя затем платино-палладиевую печать — способ черно-белой печати фотографий, который использовался в XIX веке. В последнее время Мун фотографирует цифровой камерой.

Работы фотографа хранятся в известных музеях и частных коллекциях по всему миру.

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Анна Лысенко

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