14:09 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые: связь 5G угрожает прогнозам погоды
Частоты 5G близки к тем, которые используют спутники для важных наблюдений Земли.
Пятое поколение мобильной связи, которое обеспечивает более высокую пропускную способность по сравнению с технологиями 4G, может создавать помехи для спутниковых наблюдений Земли.
С таким предупреждением выступили американские метеорологи.
Некоторые из радиочастот, которые будут использоваться для 5G, близки к тем, которые используют спутники для важных наблюдений Земли. Метеорологи обеспокоены: 5G может помешать сбору спутниковых данных. Это повлияет на точность прогнозов погоды во всем мире.
«Это глобальная проблема», — говорит Джордан Герт, метеоролог из Висконсинского университета в Мадисоне.
Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) и NASA в настоящее время ведут переговоры с Федеральной комиссией по связи (FCC), которая осуществляет надзор за беспроводными сетями США. Они просят защитить «спутниковые» частоты. Поскольку США — очень крупный рынок связи, принятые здесь регуляторные решения могут повлиять на мировую практику использования 5G.
Осенью 2018 года сеть 5G была запущена одной из компаний в США. Весной 2019 года 5G появилась в Южной Корее и Китае. Планируется, что первые пилотные зоны сети связи 5G появятся в России в конце 2019 года.
Анна Лысенко
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