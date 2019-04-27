Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Крым сам обратился к команде Зеленского по блокаде
В России хотят начать продажу японского внедорожника «Мю-Икс»
Саша Савельева рассказала, как восстанавливается после родов
Россияне будут по-новому рассчитываться за электричество
Сколько лет нужно хранить квитанции за ЖКУ?
Можно ли освятить булку?5 наивных вопросов про Пасху
Полковник "ДНР" про изменения на фронте после выборов на Украине
Савченко сравнила российскую и украинскую тюрьмы
Конфликт на «Голосе» из-за победы дочери Алсу набирает обороты
Мигранты массово отказались ехать в РФ и неспроста
Пенсионера заставят «разремонтировать» дорогу и сделать ее хуже
В автомобилях станет на один фильтр больше
«Я вас удивлю»: Савченко сравнила тюрьмы РФ и Украины
На продажу выставили визитку Путина
США опубликовали «шпионское» фото российского боевого вертолета
Странное место: советская станция под Харьковом
Россиянам больше не нужны дачи
6 фактов о небоскребах, которые нужно знать
Фоторепортажи
16Полководцы Победы: мирные мгновения судьбы
20Фоторепортаж с научного предприятия «Звезда»
14:47 (мск), источник: ТАСС

Благодатный огонь сошел в Иерусалиме

ТАСС, 27 апреля. Благодатный огонь сошел в Великую субботу накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

Сходит Благодатный огонь в Кувуклии — мраморной часовне над пещерой Гроба Господня, где и был, по преданию, погребен Иисус Христос. Это событие предваряют несколько часов молитв тысяч людей. От огня свечей Патриарха Иерусалима и всея Палестины Феофила III верующие зажгли свои свечи и огонь распространили по всему храму.

«Христос Воскресе! Воистину Воскресе!» — такими словами на разных языках верующие со всего мира приветствовали схождение Благодатного огня.

Видео
Благодатный огонь встретят во Внукове

Председатель попечительского совета фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин зажег от огня специальную капсулу. В ней огонь в субботу будет доставлен самолетом в московский аэропорт Внуково, а затем — в храм Христа Спасителя к ночной пасхальной службе Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Традиционно делегацию в аэропорту встретят верующие, которые развезут Благодатный огонь в храмы Москвы, Подмосковья и других регионов России.

Гроб Господень — главная святыня христианского мира. Считается, что он стоит на том самом месте, где, согласно Священному Писанию, был распят, погребен, а затем воскрес Иисус Христос. Это место было найдено посланцами римского императора Константина спустя три века после распятия. Каждый год, накануне православной Пасхи, там происходит чудо схождения Благодатного огня.

Первыми загораются лампада и 33 свечи — по годам земной жизни Иисуса. За всю историю никому не удалось разгадать тайну чуда схождения Благодатного огня, несмотря на многочисленные попытки. Верующие полагают, что, если огонь когда-либо не сойдет, это ознаменует начало последних времен.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Что говорил Зеленский, обращаясь к Путину пять лет назад
Прощай, Аксинья: умерла звезда советского кино Элина Быстрицкая
Путин: получение гражданства РФ упростят для всех украинцев
В ЦСКА посчитали почти миллиард рублей недостаточным
Российский теннисист сравнил жизнь в Монако и России
Ученые: связь 5G угрожает прогнозам погоды
Варвара Караулова вышла из колонии по УДО
Клубнику со сливками запретили рекламировать в Лондоне
Спорт
Лучшие игроки НХЛ едут на чемпионат мира Звезды вылетели из Кубка Стэнли, чтобы выиграть ЧМ
Hi-Tech
В метро введут оплату «лицом» У «зайцев» все будет на лице написано.
Авто
Известно, в какие страны немцы «скидывают» дизельные «бэушки» Немецкое издание Autozeitung привело статистику, в какие страны больше всего вырос экспорт подержанных дизельных машин из Германии
Кино
Самой красивой женщиной в мире стала 47-летняя Дженнифер Гарнер Бывшая жена Бена Аффлека, звезда сериала «Шпионка» и фильма «Из 13 в 30» удивилась своему новому статусу
Недвижимость
Пролившийся с крыши небоскреба бассейн попал на видео
В Выборге продают квартиру в средневековом доме за 11 млн
Сколько стоит жилье в самой счастливой стране мира
Чего точно не стоит делать в отеле
Популярные темы на «Детях»
Свекровь собирается продать свою квартиру, а деньги "промотать" 1178
дети в общественном транспорте 1014
Прошу совета 801
Светская жизнь - 4 798
Леди
Анна Семенович переборщила с фотошопом и стала неузнаваемой Певица напугала поклонников странным видом.
Все о ремонте
Почему быт портит интерьер и как это исправить? 
Как самостоятельно обновить интерьер, если он перестал нравиться
7 альтернатив журнальному столику, которые сделают гостиную интереснее
5 умных способов сэкономить на оформлении гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь