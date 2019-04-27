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18:28 (мск), источник: Известия

Звезда «Темной башни» Идрис Эльба женился

Американский актер Идрис Эльба, исполнивший главную роль в фильме «Темная башня», женился на канадской модели и победительнице конкурса красоты «Мисс Ванкувер — 2014» Сабрине Даур. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

Источник: AP 2019

Возлюбленная голливудской звезды является королевой красоты Сомали. Торжественная церемония прошла 26 апреля в Марокко.

Планируется, что свадьба будет отмечаться три дня. Она завершится вечеринкой. Дресс-код предполагает, что все гости должны быть в белых нарядах.

Пара познакомилась в 2017 году на съемках фильма «Между нами горы» в Канаде. Эльба ранее уже был дважды женат, у него есть двое детей от предыдущих браков.

6 ноября 2018 года стало известно, что журнал People назвал Эльбу самым сексуальным мужчиной прошедшего года. Он родился в 1972 году в Лондоне. Начинал как диджей, затем стал сниматься в сериалах. Известен ролями в фильмах «Рок-н-рольщик», «Большая игра», «Темная башня».

Фильм «Темная башня» снят по фэнтезийной одноименной серии романов Стивена Кинга. Он вышел на экраны в 2018 году.

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