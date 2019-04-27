Первый канал опубликовал протокол голосования на финале шоу «Голос. Дети»

Ранее РБК со ссылкой на источники на телеканале, а также в компании-производителе передачи «Красный квадрат» сообщил, что Первый канал проведет проверку результатов конкурса «Голос. Дети», поскольку были замечены «признаки аномального голосования». Первый канал начал проверку итогов голосования.
«Публикация итогового протокола — самый первый шаг, за которым последуют другие, — отметил Эрнст. — Именно эти результаты мы получили 26 апреля в тот момент, когда были закрыты линии для голосования в финале шоу «Голос. Дети». «Количество поданных голосов — единственный принцип, который заложен в формате для определения победителя и использовался нами в течение шести лет, — добавил гендир Первого канала. — Воздействовать на результаты мы не имеем права».
«Первый канал будет информировать о результатах начатой проверки, — отметил Эрнст. — Мы не можем позволить, чтобы на честность “Голоса” была брошена тень. Тем более речь идет о конкурсе с участием детей». Он отметил, что если по результатам проверки будет понятно, что «надо менять систему голосования», Первый канал вместе с компанией Talpa обсудит, «как избежать подобных ситуаций в будущем».
«За все сезоны проекта мы впервые столкнулись с ситуацией, когда и у нас, и у зрителей возникли вопросы к используемой в “Голосе” системе подсчета голосов», — отметил Эрнст. — Активность звонков и СМС в поддержку одного из участников существенно превысила количество голосов за других конкурсантов. Такого разрыва между участниками, пожалуй, не было никогда.
Генеральный директор добавил, что предстоит выяснить, «является ли это следствием искренней реакции зрителей на выступления или произошло по иным причинам». Он отметил, что «публикация — итогового протокола — самый первый шаг, за которым последуют другие».
Дочь певицы Алсу 10-летняя Микелла Абрамова победила в телевизионном конкурсе-шоу «Голос. Дети» по итогам зрительского СМС-голосования. Финал проекта транслировался вечером в пятницу в прямом эфире Первого канала.
За Микеллу Абрамову, наставником которой была Светлана Лобода, проголосовали 56,5% телезрителей.
За титул победителя сезона боролись еще двое участников: подопечный Валерия Меладзе Ержан Максим и Валерий Кузаков, которого обучала Пелагея.
Музыкальное шоу «Голос. Дети» на Первом канале — российская версия международного детского проекта «The Voice. Kids», который пользуется успехом во многих странах. В России первый сезон проекта прошел в 2014 году. Победителями прошлых сезонов стали Алиса Кожикина, Сабина Мустаева, Данил Плужников, Елизавета Качурак и Рутгер Гарехт.