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22:55 (мск), источник: Аргументы и факты

Благодатный огонь прибыл в Москву

Святыню из храма Гроба Господня в Иерусалиме доставили спецрейсом с делегацией Фонда Андрея Первозванного.

Источник: AFP 2019

Благодатный огонь прибыл в Москву — самолет со святыней приземлился в аэропорту «Внуково-1».

После схождения в храме Гроба Господня в Иерусалиме сегодня днем, огонь был передан православным паломникам фонда Андрея Первозванного Патриархом Святого Града Иерусалима и всей Палестины Феофилом III. Из Израиля святыню везли в специальных лампадах, сконструированных по принципу контейнеров для олимпийского огня. Спецборт с российской делегацией вылетел из аэропорта Бен-Гурион.

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В зале прилета аэропорта делегацию фонда встречают сотни верующих, которые могут получить частицу святыни — и передать ее в приходы по всей России и зарубежные страны. Например, огонь планируется доставить в Великобританию, Германию, Италию, США.

Из аэропорта Благодатный огонь повезут в Храм Христа Спасителя, где сегодня вечером Патриарх Московский и Всея Руси проведет праздничное пасхальное богослужение.

Схождение огня у верующих христиан считается чудом и символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова.

Первые упоминания о схождении Благодатного огня датируются IV веком. Согласно сложившейся традиции, паломники принимают частицы святыни с помощью связки из 33 свечей, символизирующих земную жизнь Иисуса Христа.

Израиль: В Храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь
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21:13 (мск)© Ньюстюб
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