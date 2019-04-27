22:55 (мск), источник: Аргументы и факты
Благодатный огонь прибыл в Москву
Святыню из храма Гроба Господня в Иерусалиме доставили спецрейсом с делегацией Фонда Андрея Первозванного.
Благодатный огонь прибыл в Москву — самолет со святыней приземлился в аэропорту «Внуково-1».
После схождения в храме Гроба Господня в Иерусалиме сегодня днем, огонь был передан православным паломникам фонда Андрея Первозванного Патриархом Святого Града Иерусалима и всей Палестины Феофилом III. Из Израиля святыню везли в специальных лампадах, сконструированных по принципу контейнеров для олимпийского огня. Спецборт с российской делегацией вылетел из аэропорта
В зале прилета аэропорта делегацию фонда встречают сотни верующих, которые могут получить частицу святыни — и передать ее в приходы по всей России и зарубежные страны. Например, огонь планируется доставить в Великобританию, Германию, Италию, США.
Схождение огня у верующих христиан считается чудом и символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова.
Первые упоминания о схождении Благодатного огня датируются IV веком. Согласно сложившейся традиции, паломники принимают частицы святыни с помощью связки из 33 свечей, символизирующих земную жизнь Иисуса Христа.