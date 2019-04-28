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04:16 (мск), источник: Коммерсантъ

Турецкие отельеры попросят гостей не брать больше еды, чем они могут съесть

В отелях Турции запускается проект, целью которого является сокращение пищевых отходов. В рамках его реализации туристов попросят брать еды столько, сколько они могут съесть — не больше, сообщает Ассоциация туроператоров России. Среди мер обсуждается, в том числе, уменьшение размеров тарелок.

Источник: Reuters

По словам инициатора проекта под названием «Оранжевый флаг» Али Акгуна, будучи на отдыхе в Анталье в таком отеле, он ужаснулся тому, сколько остается еды после каждой смены питания и сколько выбрасывается отходов за туристами. Проект презентован отельерам. По расчетам его организаторов, уже в этом году инициативу по более рациональному использованию продуктов питания и снижению количества утилизируемых продуктов поддержат 250 отелей.

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Российские туроператоры позитивно оценивают идеи «Оранжевого флага», считая, что и туристы из РФ отнесутся к подобной «пищевой» инициативе ответственно. По мнению экспертов, наши соотечественники все больше уделяют внимание правильному питанию, так что сегодня и в отелях Турции не часто можно увидеть российского туриста, несущего «две тарелки с горкой», потому что «за все оплачено».

Ранее сообщалось, что турецкие отели расширят систему «все включено». Бесплатно питаться можно будет не только в гостинице, но и в ближайших кафе и ресторанах. Так турецкие власти хотят заставить туристов тратить больше денег на шопинг вне отелей.

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