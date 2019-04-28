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00:51 (мск), источник: ТАСС

Православный мир отмечает Пасху

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/ — День Воскресения Христова встречают более чем в 60 странах.

Источник: AP 2019

Православные христиане более чем в 60 странах празднуют 28 апреля день Воскресения Христова. Пасху по Юлианскому календарю отмечают Русская, Сербская, Грузинская, Константинопольская, Элладская, Болгарская, Иерусалимская и другие поместные православные церкви.

Праздник получил название от слова «пасах», что в переводе с иврита значит «миновать», «пройти мимо» (отсюда — Песах, или иудейская Пасха; отмечается в память исхода еврейского народа из Египта).

В православной традиции слово приобрело иной смысл — «прехождение от смерти к жизни, от земли к небу».

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Момент воскресения Иисуса не описан в канонических новозаветных текстах. Священное писание, а также некоторые апокрифические источники рассказывают лишь о событиях, связанных с этим библейским чудом. После смерти Спасителя тайный ученик Христа Иосиф Аримафейский обратился к римскому наместнику, прокуратуру Иудеи Понтию Пилату с просьбой забрать тело усопшего. Получив разрешение, Иосиф похоронил Иисуса в своем склепе, расположенном в саду у Голгофы, и завалил вход в гробницу тяжелой каменной плитой. Тело Спасителя было погребено в пятницу (Страстная, или Великая пятница), накануне иудейской Пасхи.

На рассвете третьего дня к пещере направились женщины — ученицы Иисуса, которые прибыли вместе с ним в Иерусалим из Галилеи. Они хотели совершить ритуальное умащение тела усопшего специальными благовониями (миро). Подойдя к гробнице, женщины увидели, что камень у входа сдвинут, склеп пуст. В нем остались лишь погребальная плащаница и платок, которым иудеи закрывали лицо умершего.

Жены-мироносицы первыми из последователей Христа узнали о чуде воскрешения и сообщили об этом остальным его ученикам. День, в который произошли эти события, ныне называется воскресеньем.

Праздник праздников

Подобно тому, как жены-мироносицы шли к гробнице Христа и услышали весть о Его воскресении, верующие совершают крестные ходы вокруг храмов. Около полуночи звучит возглас «Христос Воскресе!», и начинается самое торжественное богослужение года. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл этой ночью провел его в московском храме Христа Спасителя.

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«Подобно евангельским женам-мироносицам и иным ученикам Спасителя, которые стали первыми свидетелями воскресения, мы призваны возвещать сию великую радость людям — тем, кто нам близок и дорог, тем, кто нас окружает, тем, кого мы знаем. Мы говорим им: “Христос воскрес!” И как тогда, многие столетия назад, одни из них, веруя, тотчас отвечают: “Воистину воскрес!”, другие, как апостол Фома, сомневаются и говорят: “Пока не увижу его сам, пока не прикоснусь к нему, не поверю”. Иные же и вовсе отвергают эту весть. Вера в воскресение Господа Иисуса является тем незыблемым основанием, тем непоколебимым столпом, на котором зиждется христианство», — отметил предстоятель Русской православной церкви (РПЦ) в своем послании.

По традиции к праздничному крестному ходу из Иерусалима был доставлен Благодатный огонь. Он него зажжены светильники, которые повезут в десятки городов — от Рима до Севастополя. Всего Пасху отмечают более чем в 35 тыс. храмов РПЦ, которые расположены в 68 странах.

Пасху празднуют в течение 40 дней, но самая торжественная — первая неделя, Светлая седмица. В течение нее ежедневно совершаются необыкновенные по красоте богослужения, которые точно повторяют службу пасхальной ночи с крестным ходом, а двери алтарей всех храмов распахнуты как символ открытых райских врат. А вот посещать кладбища, вопреки сложившейся в советское время традиции, на Пасху не принято. Это можно будет сделать на Радоницу 7 мая.

Неотъемлемая составляющая праздника — добрые дела, к которым призван каждый христианин.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в этот день посетит пациентов Морозовской детской клинической больницы, а православная служба «Милосердие» в пасхальную неделю поздравит более 13 тыс. своих подопечных в больницах и детских домах.

Пасха в Москве

На фестивале «Пасхальный дар», который в эти дни шестой год подряд проходит в столице, на Пасху будет организована особая программа. По данным оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны», с 12:00 до 13:00 мск на площади Революции, Городецкой и Профсоюзной улицах пройдут кулинарные баттлы.

Известные шеф-повара, кондитеры, участники кулинарных проектов наберут себе команды из гостей фестиваля и будут соревноваться в украшении пасхальных куличей. Причем никому заранее не будет известно, чем будут декорировать выпечку, — наборы с разнообразными кондитерскими посыпками, съедобными красками, изюмом, цукатами и прочим команды получат только перед стартом.

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Кроме того, на площади Революции пройдут мастер-классы по изготовлению подарков — пасхальных ангелочков и кроликов, а также лекции об истории русской моды на примерах литературных персонажей, на этой же площадке выступит симфонический оркестр Оперного театра-музея Андрея Цветкова-Толбина при доме К. С. Станиславского.

На площадке фестиваля Святоозерской улице с 13:00 до 19:00 пройдет акция по сбору подарков для пожилых людей, подопечных фонда «Старость в радость», желающие смогут подписать для них поздравительные открытки. А на Профсоюзной улице в 17:00 пройдет детский инклюзивный спектакль с участием людей с особенностями в развитии.

На площади Славы в 17:00 творческое объединение «Независимые театральные проекты» при поддержке театра «Балет Москва» покажут спектакль «Между», в рамках которого люди, использующие протезы, будут танцевать, а артисты балета откажутся от академической хореографии.

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