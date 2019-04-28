00:51 (мск), источник: ТАСС
Православный мир отмечает Пасху
МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/ — День Воскресения Христова встречают более чем в 60 странах.
Православные христиане более чем в 60 странах празднуют 28 апреля день Воскресения Христова. Пасху по Юлианскому календарю отмечают Русская, Сербская, Грузинская, Константинопольская, Элладская, Болгарская, Иерусалимская и другие поместные православные церкви.
В православной традиции слово приобрело иной смысл — «прехождение от смерти к жизни, от земли к небу».
Момент воскресения Иисуса не описан в канонических новозаветных текстах. Священное писание, а также некоторые апокрифические источники рассказывают лишь о событиях, связанных с этим библейским чудом. После смерти Спасителя тайный ученик Христа Иосиф Аримафейский обратился к римскому наместнику, прокуратуру Иудеи Понтию Пилату с просьбой забрать тело усопшего. Получив разрешение, Иосиф похоронил Иисуса в своем склепе, расположенном в саду у Голгофы, и завалил вход в гробницу тяжелой каменной плитой. Тело Спасителя было погребено в пятницу (Страстная, или Великая пятница), накануне иудейской Пасхи.
На рассвете третьего дня к пещере направились женщины — ученицы Иисуса, которые прибыли вместе с ним в Иерусалим из Галилеи. Они хотели совершить ритуальное умащение тела усопшего специальными благовониями (миро). Подойдя к гробнице, женщины увидели, что камень у входа сдвинут, склеп пуст. В нем остались лишь погребальная плащаница и платок, которым иудеи закрывали лицо умершего.
Подобно тому, как
«Подобно евангельским
По традиции к праздничному крестному ходу из Иерусалима был доставлен Благодатный огонь. Он него зажжены светильники, которые повезут в десятки городов — от Рима до Севастополя. Всего Пасху отмечают более чем в 35 тыс. храмов РПЦ, которые расположены в 68 странах.
Пасху празднуют в течение 40 дней, но самая торжественная — первая неделя, Светлая седмица. В течение нее ежедневно совершаются необыкновенные по красоте богослужения, которые точно повторяют службу пасхальной ночи с крестным ходом, а двери алтарей всех храмов распахнуты как символ открытых райских врат. А вот посещать кладбища, вопреки сложившейся в советское время традиции, на Пасху не принято. Это можно будет сделать на Радоницу 7 мая.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в этот день посетит пациентов Морозовской детской клинической больницы, а православная служба «Милосердие» в пасхальную неделю поздравит более 13 тыс. своих подопечных в больницах и детских домах.
На фестивале «Пасхальный дар», который в эти дни шестой год подряд проходит в столице, на Пасху будет организована особая программа. По данным оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны», с 12:00 до 13:00 мск на площади Революции, Городецкой и Профсоюзной улицах пройдут кулинарные баттлы.
Известные
Кроме того, на площади Революции пройдут
На площадке фестиваля Святоозерской улице с 13:00 до 19:00 пройдет акция по сбору подарков для пожилых людей, подопечных фонда «Старость в радость», желающие смогут подписать для них поздравительные открытки. А на Профсоюзной улице в 17:00 пройдет детский инклюзивный спектакль с участием людей с особенностями в развитии.
На площади Славы в 17:00 творческое объединение «Независимые театральные проекты» при поддержке театра «Балет Москва» покажут спектакль «Между», в рамках которого люди, использующие протезы, будут танцевать, а артисты балета откажутся от академической хореографии.