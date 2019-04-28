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Путин и Медведев приехали на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя
МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/ — Также на службу прибыл мэр Москвы Сергей Собянин.
Президент РФ Владимир Путин, а также председатель правительства Дмитрий Медведев с супругой присутствуют на пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя.
Кроме того, на пасхальную службу приехали мэр Москвы Сергей Собянин и другие общественные и политические деятели. Торжественный молебен в честь праздника Светлого Христова Воскресения совершает Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Традиция проведения пасхального богослужения в главном соборе страны зародилась в 2001 году, когда в заново отстроенном храме праздничную службу провел патриарх Алексий II.
Путин регулярно посещает храмы во время крупных церковных праздников. На Пасху он обычно бывает в Москве, в храме Христа Спасителя, а Рождество, как правило, встречает в церквях за пределами столицы.
Медведев на эти торжества всегда приезжает в главный храм страны.