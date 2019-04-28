06:16 (мск), источник: Известия
Гендерный разрыв: российские мужчины живут на 10 лет меньше женщин
Главная причина смертности —
Российские мужчины живут меньше женщин в среднем на десять с лишним лет, и это один из самых высоких показателей среди европейских стран. Такие данные приводятся в апрельском выпуске «Мониторинга экономической ситуации в России» Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара и РАНХиГС, с которым ознакомились «Известия». А снижение общего показателя смертности в 2018 году произошло за счет женщин. Высокая смертность представителей сильного пола порождает множество проблем: вдовство и сиротство, одиночество и бедность пожилых. Однако, по оценкам экспертов, нацпроект «Здравоохранение» в нынешнем виде не сможет сократить разрыв в продолжительности жизни мужчин и женщин.
Одна из острых демографических проблем в России — высокая разница между продолжительностью жизни мужчин и женщин. Она превышает 10 лет.
Об этом говорится в новом выпуске «Мониторинга экономической ситуации в России» Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара и РАНХиГС.
Этот разрыв в последние годы постепенно снижался: с 2005 по 2017 год он уменьшился с 13,55 до 10,1 года. Однако, по предварительным данным Росстата за 2018 год, в прошлом году он вырос на 0,1 года и составил 10,2 года. А в разных регионах он колеблется от 12 лет (например, в Магаданской и Брянской областях, Удмуртской Республике) до 5,5 года (в Республике Дагестан, Ингушетии, Чечне). Эти цифры исследователи приводят на основе данных 2017 года.
Автор соответствующей части мониторинга, старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Рамиля Хасанова пояснила «Известиям», что точные цифры за 2018 год Росстат опубликует только осенью. Но предварительные данные говорят о том, что ОПЖ женщин увеличилась на 0,23 года, мужчин — на 0,16 года.
Эти цифры немного расходятся со статистикой Минздрава РФ. На коллегии ведомства министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что в 2018 году продолжительность жизни в России достигла своего исторического максимума (72,9 года), увеличившись у мужчин на 0,3 года, у женщин — на 0,2 года.
Близкие показатели у Литвы (9,9 года) и Латвии (9,8 года). Самый маленький разрыв в продолжительности жизни по полу — в Нидерландах, Исландии и Швеции (3,2 года).
Высокая смертность российских мужчин порождает множество проблем: вдовство и сиротство, одиночество и бедность пожилых (риски бедности одиноких выше, чем супружеских пар), снижение трудового потенциала, существенные расходы государства на социальные программы и другие.
Нацпроект «Здравоохранение» делает упор на борьбу с онкологическими заболеваниями (на это выделено 56% средств проекта). Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» сосредоточился на снижении смертности от ДТП.
Но на статистику смертности, в том числе мужской, больше влияют болезни системы кровообращения и внешние причины, причем не только ДТП — это лишь малая часть в структуре смертности (10% в целом по населению). 13% случаев — самоубийства, 6% — убийства, 28% — повреждения с неопределенными намерениями и другие.
Что же касается борьбы с
При этом перед правительством стоит задача довести к 2024 году ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет. То есть к этому сроку она должна вырасти на пять с лишним лет.
Авторы мониторинга делают вывод, что для выполнения задачи нужно пересмотреть значительную часть направлений национального проекта «Здравоохранение».
Кардиологи согласны, что в проекте «Здравоохранение» недостаточно внимания уделяется
— Онкологические заболевания — это вторая по весу причина смертности — 15−16% смертей. А основной вклад в структуру смертности на протяжении последних 10 лет вносят
По мнению эксперта, акцент на
Кроме того, необходимо привлечь к работе в этой сфере достаточное количество кардиологов, терапевтов, врачей общей практики.
— Основной акцент нацпроекта сделан на борьбу с острыми состояниями: острым коронарным синдромом, мозговым инсультом. Мероприятия, проведенные в прошлые годы, привели к тому, что смертность от острого коронарного синдрома снизилась примерно в два раза, — рассказала Нана Погосова.
А сейчас основной вклад в смертность от
сердечно-сосудистыхпатологий делают хронические заболевания. И ключевое значение имеет внимание к таким пациентам.
По словам эксперта, на первый план выходит обеспечение лекарствами и налаживание долговременного диспансерного наблюдения. То есть надо взять на учет пациентов с различными аритмиями, с сердечной недостаточностью. Есть еще огромная армия пациентов с артериальной гипертонией — ею страдает каждый второй взрослый россиянин. Но это серьезное заболевание, которое при неадекватном лечении приводит к инфарктам и инсультам.
Онкологи же считают, что в планировании расходов надо опираться не только на цифры по смертности, но и понимать структуру дисциплин.
— Онкология — значительно более наукоемкое направление, чем кардиология, — сказал «Известиям» замдиректора Российского онкологического научного центра им. Н. Н. Блохина Давид Заридзе. — Затраты на лечение онкологического больного на порядок выше, чем на сердечника. Необходимо развивать новые методы лечения. Например, вакцинация против ВПЧ — это дорогое удовольствие. Но если мы ее введем и охват подростков будет не менее 70%, то рак шейки матки вообще исчезнет. Что и происходит во многих странах.
Впрочем, по мнению эксперта, существенные вложения в онкологию, запланированные проектом «Здравоохранение», всё равно не позволят нам достичь такого уровня снижения смертности, как ожидает государство.
Валерия Нодельман, Анна Каледина