04:39 (мск), источник: Lenta.Ru
The New York Times извинилась за антисемитскую карикатуру
Американское издание The New York Times принесло извинения за публикацию антисемитской карикатуры с изображением
Карикатура изображала Нетаньяху
Газета признала, что изображение было оскорбительным, удалила его, а также назвала публикацию карикатуры ошибкой.
16 апреля выпуск французского сатирического еженедельника Charlie Hebdo вышел с карикатурой на пожар в соборе Парижской Богоматери. На обложке с надписью «реформы» изображен Макрон, у которого на голове горит собор. При этом французский лидер говорит: «Я начну с несущих конструкций».