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07:23 (мск), источник: Известия

Маск будет согласовывать все твиты о Tesla

Глава Tesla Илон Маск дал обязательство не разглашать без письменного разрешения важные сведения, касающиеся работы компании.

Источник: Reuters

Соответствующее соглашение Маск заключил с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), передает «Газета.ру».

Запрет касается, в частности, информации о финансовом состоянии компании, планируемых сделках, объемах производства, планах выпуска продукции, прогнозах, операциях с ценными бумагами.
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28 сентября 2018 года стало известно, что SEC обвинила Маска во введении в заблуждение акционеров заявлением о наличии средств для выкупа акций компании и подала на предпринимателя в суд.

Речь шла о публикации в Twitter, где Маск заявил о желании выкупить акции Tesla по $420 за штуку. Однако он так и не сделал этого. После твита акции компании выросли почти на 11%.

В ответ акционеры Tesla подали в суд на основателя компании. ФБР инициировала расследование в отношении миллиардера.

По требованию властей США Маск покинул должность председателя совета директоров Tesla. Для урегулирования претензий миллиардер также выплатил $20 млн.

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