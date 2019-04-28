07:23 (мск), источник: Известия
Маск будет согласовывать все твиты о Tesla
Глава Tesla Илон Маск дал обязательство не разглашать без письменного разрешения важные сведения, касающиеся работы компании.
Соответствующее соглашение Маск заключил с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), передает «Газета.ру».
28 сентября 2018 года стало известно, что SEC обвинила Маска во введении в заблуждение акционеров заявлением о наличии средств для выкупа акций компании и подала на предпринимателя в суд.
Речь шла о публикации в Twitter, где Маск заявил о желании выкупить акции Tesla по $420 за штуку. Однако он так и не сделал этого. После твита акции компании выросли почти на 11%.
В ответ акционеры Tesla подали в суд на основателя компании. ФБР инициировала расследование в отношении миллиардера.
По требованию властей США Маск покинул должность председателя совета директоров Tesla. Для урегулирования претензий миллиардер также выплатил $20 млн.